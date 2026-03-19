La Junta finaliza los puntos limpios de Atarfe y Pulianas (Granada), con una inversión de más de un millón de euros

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y la alcaldesa de Atarfe, Yolanda González, durante la inauguración del nuevo punto limpio de esta ciudad del área metropolitana de Granada. - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

ATARFE/PULIANAS (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este jueves los puntos limpios de las localidades granadinas de Atarfe y Pulianas. Estas nuevas infraestructuras verdes cuentan con una inversión superior al millón de euros, cofinanciados con Fondos Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), y beneficiarán a los más de 26.600 vecinos de estos municipios.

En conjunto, la Junta de Andalucía ha destinado 1.085.839,98 euros a la construcción de ambas instalaciones, concebidos como espacios clave para avanzar en una gestión más responsable de los residuos domésticos y facilitar a la ciudadanía alternativas cómodas y seguras para el reciclaje y la correcta separación de desechos.

Durante la visita, la consejera ha destacado que estas actuaciones "han respondido a una planificación pensada para mejorar los servicios públicos ambientales y para acercar la economía circular al día a día de los vecinos", y ha subrayado que la colaboración institucional ha sido determinante para que los proyectos se hayan materializado en plazo y con criterios de calidad.

Catalina García ha agradecido expresamente la implicación de los ayuntamientos de Atarfe y Pulianas, que han cedido las parcelas necesarias para la construcción de los puntos limpios.

En este sentido, ha puesto de relieve que "cuando las administraciones reman en la misma dirección, los objetivos se alcanzan antes y mejor", y ha añadido que esta cooperación entre la Junta y las entidades locales "ha permitido poner en marcha infraestructuras útiles, bien integradas y pensadas para el servicio público".

PUNTO LIMPIO DE ATARFE

El punto limpio de Atarfe se ha ubicado en una nueva zona urbanizada junto al núcleo urbano, con accesos tanto desde la carretera N-432 como desde el propio municipio. El proyecto ha contado con una inversión total de 618.040,25 euros y se ha desarrollado sobre una superficie de 2.782,90 metros cuadrados.

Las obras han tenido un periodo de ejecución de cinco meses. Durante su visita, la consejera ha explicado que este punto limpio se ha diseñado para facilitar tanto el acceso de los usuarios como la operativa de los vehículos de recogida, con plataformas diferenciadas, zonas cubiertas y una caseta de control que permite una gestión eficaz y segura.

En esta línea, ha indicado que los vecinos de Atarfe, ciudad de más de 20.950 habitantes, disponen desde ahora de un espacio donde depositar residuos voluminosos, restos de poda, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados, pinturas, disolventes, pilas, textiles o envases, entre otros, evitando así su abandono en la vía pública y favoreciendo su correcta valorización.

La alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, acompañada por una amplia representación de la Corporación municipal, ha dado las gracias a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad Ambiental y a los técnicos de las distintas administraciones implicados en la infraestructura, y ha destacado que con este nuevo punto limpio la ciudad "va a poder trabajar por un mayor respeto hacia nuestro medio ambiente y va a permitir que nuestros vecinos y vecinas tengan un espacio en el que puedan contribuir al futuro de las próximas generaciones en relación con la sostenibilidad"

PUNTO LIMPIO DE PULIANAS

En el caso de Pulianas, el punto limpio se ha construido en una parcela situada a unos 800 metros del casco urbano, con acceso desde el camino del Cementerio, en las inmediaciones del polígono industrial. La inversión total ha ascendido a 467.799,73 euros y la actuación se ha desarrollado sobre una superficie de 2.505 metros cuadrados. Las obras se han llevado a cabo en un periodo de cuatro meses.

La consejera Catalina García ha remarcado que este nuevo equipamiento da respuesta a una demanda histórica del municipio y mejora de forma notable los servicios ambientales disponibles para sus más de 5.650 habitantes.

Asimismo, ha declarado que el diseño del recinto permite una circulación cómoda y segura, con zonas específicas para residuos voluminosos, residuos peligrosos y no peligrosos, así como para la recogida selectiva de papel, cartón, envases y vidrio, todo ello debidamente señalizado y con equipamiento que facilita el control de entradas y salidas de residuos.

AVANZAR HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR

A lo largo de la visita, la consejera ha puesto en valor el papel de los puntos limpios como infraestructuras esenciales para fomentar hábitos responsables y avanzar hacia un modelo de economía circular más eficiente.

Sobre ello, ha afirmado que estas instalaciones "han contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos, al tiempo que han reforzado el compromiso de Andalucía con la protección del medio ambiente y el uso responsable de los recursos".

Catalina García ha hecho hincapié en que este tipo de infraestructuras permiten avanzar hacia una gestión más responsable de los residuos, favoreciendo su correcta separación y posterior tratamiento, y contribuyendo así a la protección del medio ambiente y a la economía circular.

Al hilo de esto último, ha remarcado que la normativa europea, estatal y autonómica establece que, en 2025, el 55% de los residuos municipales deben destinarse a preparación para la reutilización y reciclado, porcentaje que se incrementará hasta el 60% en 2030 y al 65% en 2035.

"La Junta de Andalucía sigue apostando por dotar a los municipios de infraestructuras modernas y útiles, que hagan posible prestar mejores servicios públicos y avanzar hacia una gestión de residuos más sostenible", y ha reiterado que la cooperación con los ayuntamientos "ha sido y seguirá siendo una herramienta clave para alcanzar estos objetivos compartidos".

En estos dos actos, además de la consejera, también han estado presentes los alcaldes de Atarfe y Pulianas, Yolanda Fernández y José Antonio Carranza, respectivamente; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados; la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez; y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia, Manuel Francisco García. Igualmente, han asistido representantes de las empresas constructoras y de la dirección de obra de ambos proyectos.