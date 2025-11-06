La Junta recoge un premio del COE por proteger y restaurar el litoral andaluz y conservar los ecosistemas marinos

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha recogido un premio del COE por proteger y restaurar el litoral andaluz y conservar los ecosistemas marinos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha recogido este jueves, de manos del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, el Premio ODS 14 'Vida Submarina' de los II Premios de Sostenibilidad del Comité Olímpico Español (COE), que el organismo ha otorgado al Ejecutivo autonómico por su labor en la protección y restauración del litoral andaluz y la conservación de los ecosistemas marinos.

En el acto, en el que la consejera ha intervenido en nombre de todos los premiados, ha reconocido su trayectoria, poniendo en valor el "compromiso" de cada personalidad e institución galardonada este jueves por el Comité Olímpico Español, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que "marcan el camino hacia un futuro comprometido con la sostenibilidad del planeta", según ha detallado la Junta en una nota.

Por otro lado, García ha destacado que Andalucía cuenta con casi 1.000 kilómetros de costa y una riqueza natural única, más de 82.000 hectáreas de espacios naturales con superficie marina. "Espacios que deben preservar frente a los retos del cambio climático y la presión humana que los hacen vulnerables", y ha asegurado que "este reconocimiento tan relevante sirve de impulso para seguir liderando esa labor de protección de la biodiversidad marina y de restauración del litoral y los humedales, para garantizar así un futuro sostenible".

En este contexto, la consejera ha subrayado la importancia de seguir sumando alianzas para avanzar en la adaptación al cambio climático y ha destacado la colaboración que la Junta mantiene con el COE. "Compartimos el objetivo de reducir la huella de carbono en el ámbito deportivo y de compensar emisiones mediante iniciativas innovadoras de carbono azul y carbono verde", ha explicado.

Esta cooperación contempla proyectos de restauración y preservación del medio natural en Andalucía, vinculados a la captura de carbono, así como la creación del Bosque Olímpico Español como símbolo de compromiso ambiental. Una iniciativa que cuenta con cinco enclaves en toda España, con 5.000 árboles plantados y 1.576 toneladas de CO2 compensadas y a la que se suma Doñana, en la que el COE actúa para reforestar con especies autóctonas, como resultado del compromiso de esta quinta Cumbre de Deporte Sostenible.

Además, fruto de esta colaboración, se impulsa el uso de herramientas como calculadoras de huella y sellos de calidad para certificar eventos sostenibles, junto a campañas de concienciación y formación en sostenibilidad aplicada al deporte. Asimismo, ha señalado que esta alianza incluye la organización de jornadas y actividades divulgativas sobre la importancia del carbono azul.

"Con estas acciones reforzamos la cultura climática y energética, alineando los valores olímpicos con la protección del litoral y la regeneración del patrimonio natural, y posicionando a Andalucía como referente en la celebración de competiciones deportivas sostenibles", ha remarcado Catalina García.

Del mismo modo, ha refrendado el "compromiso" de la Junta con la denominada 'Revolución Verde', que tiene que ver también con la protección de las costas y los ecosistemas marinos, y ha resaltado que desde el Gobierno andaluz, vienen desarrollado una "política integral para la protección del litoral", que incluye varias líneas de trabajo alineadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible por el que en este día han recibido este reconocimiento.

En el marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), García ha resaltado que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha desarrollado dos iniciativas "clave" para conocer en profundidad los impactos que el cambio climático está produciendo en el litoral andaluz, estimar su evolución en distintos escenarios y disponer de herramientas que permitan actuar con antelación.

"Estas actuaciones, de carácter técnico y estratégico, se integran dentro del programa de adaptación al cambio climático de la Junta y responden al compromiso del Gobierno andaluz con una gestión rigurosa y planificada del litoral andaluz", ha abundado.

En este sentido, la titular de Sostenibilidad ha precisado que los dos estudios, impulsados desde la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático, ofrecen "información de alto valor" sobre la vulnerabilidad del litoral ante fenómenos como la subida del nivel del mar, la pérdida de superficie de playa seca o los procesos de erosión y regresión costera, que, a su juicio, "ya comienzan a ser perceptibles en distintos puntos del territorio".

Sobre el primero de los trabajos, la consejera ha puntualizado que se trata de un estudio sobre la vulnerabilidad del litoral andaluz, realizado en el marco del programa PIMA-Adapta Costas, y cuyos resultados se publicaron en 2022.

"Entre sus principales aportaciones, se encuentra la creación de bases de datos georreferenciadas que recogen información detallada sobre recursos, instalaciones, usos del territorio y actividades vulnerables al cambio climático a lo largo de toda la costa andaluza", ha matizado.

Además, García ha puesto en valor el visor cartográfico con el que cuenta este estudio, así como el informe específico que contempla sobre riesgos costeros y una propuesta de Plan de Adaptación al Cambio Climático aplicable a los terrenos del dominio público marítimo-terrestre adscritos a la comunidad autónoma. El segundo estudio está centrado en el análisis de la inundación y la erosión en zonas costeras en escenarios de cambio climático.

Bajo la denominación de "iccoast", esta investigación tiene como objetivo principal "obtener resultados de parámetros de afectación por inundación y erosión costera en toda la línea litoral andaluza", tomando como base las proyecciones científicas publicadas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) y con un horizonte de análisis hasta el año 2100.

Por otro lado, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha puesto el acento en el hecho de que el visor permite prever y visualizar la evolución de la línea de costa en función del aumento del nivel del mar, mostrando así la línea de costa según los distintos escenarios climáticos y permitiendo apreciar la erosión que sufrirá cada playa. "Se trata de una herramienta de gestión de gran utilidad para anticipar impactos y planificar actuaciones con mayor eficacia", ha declarado.

La consejera también ha puesto de relieve que "los modelos utilizados en este segundo trabajo han permitido generar diferentes capas vectoriales con información georreferenciada que ya se han integrado en una herramienta informática de tipo visor, de uso interno, que facilitará la toma de decisiones en la tramitación de concesiones en el dominio público costero". Una herramienta, ha agregado, que "constituye un recurso técnico avanzado para mejorar la gestión ambiental y territorial del litoral, alineada con los principios del PAAC".

Asimismo, la consejera ha hecho hincapié en que esta información sirve para proteger ecosistemas vulnerables como marismas, playas, estuarios y zonas dunares, muchos incluidos en la Red Natura 2000, Reservas de la Biosfera y humedales Ramsar, por lo que ha aseverado que "trabajamos para que cada metro de nuestra costa sea gestionado con conocimiento, responsabilidad y previsión de futuro, puesto que ya no basta con ver lo que ocurre hoy, tenemos que saber qué va a ocurrir dentro de 20 o 50 años".

Por último, sobre la protección de la biodiversidad marina, Catalina García ha mencionado proyectos europeos LIFE, como el LIFE Posidonia Andalucía y LIFE Blue Natura, "ambos centrados en la recuperación de praderas de posidonia oceánica, esenciales para la biodiversidad y la captura de carbono" y los ha puesto como ejemplo del compromiso de la Junta con la fauna y flora marina.