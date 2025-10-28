Liberan al medio natural un ejemplar de tortuga boba en una playa de San Roque (Cádiz)

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, en la suelta de una tortuga boba en una playa de San Roque (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN ROQUE (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, han participado este martes en la liberación en el medio natural de un ejemplar de tortuga boba en la playa de Cala Sardina, en el término municipal de San Roque.

La tortuga de nombre 'Eca' se ha recuperado en el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma) de Algeciras, en la provincia gaditana, tras ser hallada cuando estaba flotando en el agua por una embarcación recreativa el pasado mes de julio en El Rincón de la Victoria (Málaga).

Según ha indicado la Junta en una nota, se trata de una tortuga de la especie caretta caretta (tortuga boba) que en el momento de ser rescatada tenía un peso de 1,16 kilos.

Tras meses de recuperación, una vez superado el peso con el que ingresó en el Cegma de Algeciras, se considera que el ejemplar ya está apto para su liberación en el medio natural.

Tanto Javier Ros como Óscar Curtido han puesto de manifiesto la apuesta de la Junta de Andalucía por la recuperación y protección de la fauna y del litoral de la provincia de Cádiz y de Andalucía. En este sentido, han valorado "el compromiso con la biodiversidad y el trabajo" que se realiza en los Cegma para que las tortugas marinas puedan volver "en perfecto estado" a su hábitat natural.

Los responsables de la Junta, que han estado acompañados por el concejal del Ayuntamiento de San Roque, Juan Serván, han aprovechado la ocasión para recordar la importancia que tiene la concienciación y la colaboración para la conservación de esta especie.

Así, han insistido en que ante el hallazgo de un ejemplar varado o en mal estado es "esencial" llamar al servicio de emergencias 112 para que el protocolo de rescate se active y se pueda actuar al respecto.