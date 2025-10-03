Moeve celebra una sesión informativa sobre su proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en San Roque (Cádiz)

Sesión de participación ciudadana en San Roque (Cádiz) de Moeve para informar sobre su proyecto del Hidrógeno Verde. - MOEVE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Moeve ha celebrado una sesión de participación ciudadana en San Roque (Cádiz) para informar a las instituciones y a diferentes colectivos sociales y empresariales de los pormenores del proyecto Carteia, sobre la construcción de una planta de amoniaco verde dentro del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

En dicho encuentro, responsables de Moeve han desgranado la iniciativa ante miembros del Ayuntamiento de San Roque, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, además de asociaciones vecinales y representantes de empresas del Campo de Gibraltar y de distintos colectivos vulnerables.

Moeve ha indicado en una nota, que en esta sesión ha habido también espacio para escuchar sugerencias y resolver dudas planteadas por los asistentes.

La compañía ha solicitado a la Junta de Andalucía la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del proyecto Carteia, el cual se encuentra actualmente en información pública.

Según ha indicado, el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde permitirá acelerar la transición energética e impulsar "una mayor independencia energética del continente". Así, el proyecto, que supondrá una inversión de más de 3.000 millones de euros, contará con dos centros de producción de hidrógeno verde en los Energy Parks de Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque, así como plantas para la producción de derivados de este vector energético.

Su desarrollo permitirá a la energética descarbonizar su actividad industrial e impulsar la producción de combustibles sintéticos y biocombustibles de segunda generación, que facilitarán la descarbonización de sus clientes industriales y del transporte pesado.