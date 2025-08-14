La planta de Moeve en San Roque (Cádiz) invierte más de 60 millones en mejora de eficiencia y reducción de emisiones

SAN ROQUE (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La planta química Puente Mayorga de Moeve en San Roque (Cádiz) ha invertido más de 60 millones de euros en mejoras de eficiencia y reducción de emisiones CO2 a la atmósfera, así como a dar cumplimiento de inspecciones reglamentarias y mejoras en seguridad

En una nota, Moeve ha informado de que esta planta química ha reiniciado esta semana su actividad tras concluir su parada general, "la más ambiciosa de su historia".

Tras más de 90 días, el período más largo de intensa actividad desde que esta instalación está en funcionamiento, las unidades ya están "a pleno rendimiento", un "hito" que supone para la compañía "otro paso importante" en la transformación de una planta que "aspira a ser la más eficiente de Europa y que posicionará la actividad química en San Roque como referente en materia de reducción de emisiones y apuesta por la digitalización".

Con la inversión, de aproximadamente 60 millones de euros, se ha llevado a cabo también el cambio de tecnología en la unidad de Pacol, proyectos de ciberseguridad y la mejora en la infraestructura eléctrica.

La intervención en diferentes unidades, 30 días en la planta de parafinas y 90 en la unidad de Pacol-alquilación, ha supuesto gestionar retos técnicos y de coordinación entre diferentes áreas de la compañía para dar continuidad en el servicio a los clientes.

En ella han participado hasta 37 empresas contratistas, mayoritariamente con sede en la comarca, lo que ha requerido la intervención diaria de más de un millar de profesionales en los días de mayor actividad, contribuyendo así a fomentar el empleo local.

Javier López Pupo, director de la planta, ha manifestado su "orgullo" por ver "el compromiso de todos los profesionales de Moeve y de sus empresas auxiliares para llevar a cabo esta gran parada programada con éxito". Como ha dicho, ha sido "todo un reto por la envergadura de los equipos instalados y la complejidad de su montaje", lo que refleja, ha continuado, "el intenso trabajo realizado para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de nuestras instalaciones".

Las mejoras realizadas pretenden reducir el global de emisiones de CO2 de la planta entre el 10 y el 15%, principalmente por las actuaciones realizadas en la unidad de Pacol, donde se han instalado unos nuevos equipos de intercambio de calor que permiten un mayor aprovechamiento del calor generado en sus procesos, y en consecuencia reducir el consumo de gas natural hasta ahora necesario para su calentamiento, ha indicado Moeve.

También se han llevado a cabo actuaciones en el marco de proyectos de ciberseguridad y otras mejoras en la instalación eléctrica, y se han llevado a cabo la inspección de equipos y tuberías para asegurar la integridad de los activos, siguiendo el cumplimiento reglamentario.

El desarrollo de cada una de las paradas programadas que Moeve lleva a cabo en sus plantas requiere "un extraordinario trabajo previo de planificación", que comienza al menos un año antes y que requiere de "un gran trabajo de coordinación de todas las unidades y departamentos intervinientes", ha señalado la compañía.