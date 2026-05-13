El Puerto de Cádiz aborda la regeneración marina y la innovación azul en una jornada sobre biodiversidad

Un operario de la Autorirdad Portuaria de la Bahía de Cádiz durante una jornada sobre biodiversidad dirigida a universitarios. - AUTORIRDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), en colaboración con la compañía tecnológica Ocean Ecostructures, ha celebrado una jornada educativa y divulgativa centrada en la biodiversidad marina y las soluciones innovadoras para la regeneración de ecosistemas en entornos portuarios.

El taller se ha implementado a cerca de 30 alumnos de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, quienes han podido conocer de primera mano cómo la tecnología y la innovación pueden contribuir a la rehabilitación de la vida marina, ha indicado la APBC en una nota.

En la sesión ha participado la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, y parte del equipo de Medio Ambiente y Seguridad del departamento de Desarrollo Portuario, así como personal técnico del equipo de Ocean Ecostructures.

La actividad ha combinado una primera sesión teórica con una parte práctica de monitorización en directo, permitiendo a los asistentes descubrir el funcionamiento de las soluciones desarrolladas por Ocean Ecostructures para transformar infraestructuras portuarias en espacios capaces de favorecer la biodiversidad sin interferir en la operativa portuaria.

Durante la jornada, los estudiantes han conocido las denominadas Life Boosting Units (LBUs), unas estructuras biomiméticas diseñadas para replicar el funcionamiento de arrecifes naturales y facilitar la colonización de organismos marinos. Estas soluciones forman parte del sistema multitecnológico desarrollado por Ocean Ecostructures, que combina ingeniería marina, robótica submarina e inteligencia artificial para medir de forma objetiva la evolución de la biodiversidad y biomasa generadas.

La iniciativa educativa se enmarca en el proyecto de regeneración marina que la Autoridad Portuaria está desarrollando junto a Ocean Ecostructures en distintos puntos del puerto, en concreto, en la Nueva Terminal de Contenedores y en la Punta de San Felipe, donde ya se han instalado seis LBUs.

Además de acercar conceptos relacionados con la economía azul y la sostenibilidad marina, el taller ha permitido a los participantes observar ejemplos reales de regeneración ecológica aplicada a infraestructuras marítimas y comprender la importancia de la monitorización científica en la protección de los ecosistemas marinos.

Con este tipo de acciones, la Autoridad Portuaria ha señalado que refuerza "su compromiso" con la sostenibilidad, la educación ambiental y la integración de soluciones innovadoras que permitan compatibilizar la actividad portuaria con la conservación del medio marino.