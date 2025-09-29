El rector de la UJA: "Las plantas de biogás y biometano son "una oportunidad de progreso para la provincia de Jaén"

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha defendido que la implantación de plantas de biogás y de biometano supone una "extraordinaria oportunidad de progreso" para la provincia de Jaén, por su impacto en la economía circular y sostenible, y en la generación de empleo y riqueza.

Así lo ha señalado tras mantener una reunión de trabajo presencial y telemática con algunos de los principales investigadores de la institución académica que desarrollan su labor científica en ámbitos de conocimiento relacionados con esta tecnología industrial, encuentro en el que también ha estado presente la vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento, Mª Victoria López Ramón.

"Desde la Universidad vamos a propiciar que la provincia pueda aprovechar todas sus posibilidades y fortalezas para crecer y avanzar. Las plantas de biogás y biometano no solo son compatibles con nuestro modelo agrario, sino que lo refuerzan", ha dicho Ruiz.

Ha añadido que este tipo de instalaciones "utilizan los residuos de nuestra principal actividad económica, el olivar, junto con otros subproductos agrícolas y ganaderos, para generar energía limpia y sostenible" por lo que "lo que es un problema ambiental, la gestión de los residuos, se convierte en una fuente de riqueza y empleo", ha señalado el rector.

No obstante, ha puesto el acento en que "en todos los casos debe ir acompañada de la exigencia del cumplimiento estricto de la legislación aplicable". En este punto ha dicho entender "perfectamente la lógica inquietud, las incertidumbres y las dudas de la población por los proyectos que se han ido conociendo", de ahí que desde la UJA se busque también "trasladar un mensaje de tranquilidad y seguridad".

Por ello, ha avanzado que "la Universidad de Jaén se ofrece a acompañar a las administraciones públicas y a las empresas en todo lo que se le demande", pero "antepondrá siempre el rigor científico y tecnológico y, por supuesto, que se cumpla a rajatabla toda la normativa".

En este sentido, Nicolás Ruiz ha asegurado que la UJA "apuesta de forma clara" por las plantas de biogás y de biometano como instrumentos de desarrollo territorial y elementos que fomentan una sostenibilidad plenamente compatible con el desarrollo económico.

"Sin embargo, no entramos a valorar ningún proyecto o iniciativa que esté en este momento en proceso de estudio o implantación. Nos referimos siempre a las oportunidades que, de forma genérica, ofrece esta tecnología. Solo podremos pronunciarnos al respecto de proyectos concretos cuando conozcamos los detalles técnicos, de seguridad y de cumplimiento normativo", ha explicado.

Para Ruiz, las empresas que impulsan estas iniciativas y el conjunto de las administraciones públicas con competencias "deben adoptar cuantas medidas sean necesarias para minimizar las molestias que esta actividad pueda ocasionar" y, de este modo, garantizar el bienestar de la ciudadanía.

El máximo responsable de la UJA ha puesto como ejemplo Alemania, donde cuentan con más de 9.000 plantas de biogás que funcionan "de manera satisfactoria y eficiente". Además, también ha recordado que en Andalucía operan sin incidentes 21 plantas de este tipo, "lo que demuestra que estas instalaciones están probadas y adaptadas a nuestra realidad".

En este punto, Ruiz ha incidido en la apuesta realizada por la Junta de Andalucía con el impulso de la Alianza Andaluza del Biogás ya que "se trata de una iniciativa pionera a nivel nacional, que tendrá su epicentro en Jaén".

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de no dejar pasar las oportunidades, argumentando el impacto positivo de esta tecnología para Jaén. Así, ha enumerado la generación de empleo y riqueza en el territorio, con una inversión importante y la creación de empleos directos cualificados; los beneficios para la sostenibilidad y el medio ambiente, ya que las plantas aportan una solución real para la gestión de los residuos agrícolas; las medidas en favor de una mayor independencia y autonomía energética; y la modernización del tejido productivo, es decir, se sientan las bases para crear un nuevo sector industrial de alta tecnología.

El rector ha matizado que todas las tecnologías tienen su contraparte porque "no hay ningún sistema de generación energética completamente inocuo, pero para Ruiz, la clave está en "asumir que el avance social y el bienestar colectivo, en ocasiones, requieren de decisiones valientes y de la asunción de ciertos inconvenientes, siempre que puedan ser gestionados con todas las garantías que exige el ordenamiento jurídico".