Andalucía cuenta con más de 590.000 autónomos en septiembre, casi 1.700 más en un mes

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cuenta con un total de 590.015 autónomos en el noveno mes del año, lo que significa 1.694 más respecto al mes anterior, según los datos señalado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) recogidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha afirmado que "Andalucía sigue creciendo en número de autónomos y, prácticamente, 56 autónomos se crean cada día en Andalucía".

España ha sumado 250 autónomos al día en el mes de septiembre, lo que supone un total de 7.581 cotizantes al RETA más, pasando de 3.405.711 autónomos en agosto de 2025 a 3.413.292 autónomos en septiembre de 2025. Son diez las comunidades autónomas las que están tirando de este crecimiento en el último año, pero siete siguen perdiendo autónomos en el último mes. En cifras absolutas, la Comunidad de Madrid y Andalucía son las que más autónomos suman en septiembre.

Por provincias, el número de autónomos ha aumentado en todas, excepto en Cádiz (-96) y en Huelva (-64), donde se ha reducido el número de personas trabajadoras por cuenta propia respecto al mes de agosto. Los mayores incrementos se han registrado en Sevilla (+742), Málaga (+441), Granada (+255) y Almería (+209). También han sumado autónomos Córdoba (+129) y Jaén (+78).

Según el género, ambos sexos han registrado aumentos en el mes de septiembre de 2025 respecto a agosto de este mismo año, el mayor incremento se ha registrado en el colectivo de autónomas (+0,4%), mientras que el número de autónomos ha crecido un 0,2%. Lo que en términos absolutos representa un incremento de 930 mujeres y de 764 varones.

Respecto a los sectores, destacan los incrementos registrados en educación (+554), actividades profesionales, científicas y técnicas (+384), actividades sanitarias (+295), construcción (+237) y comercio (+222).

"Tenemos que destacar el fuerte tirón que suele tener este mes el sector de la construcción, seguido de las actividades profesionales, científicas y técnicas, de la educación, de la agricultura y de la industria. Por ende, el comercio sigue perdiendo autónomos. Insistimos en que son datos positivos y, desde luego, nos puede hacer ver que este último trimestre podemos acercarnos a los 600.000 autónomos", ha concluido.

Si se analizan los datos respecto a septiembre de 2024, se observa que Andalucía ha ganado más de 7.000 autónomos (7.832), destacando los crecimientos de Málaga (4.554) y de Sevilla (1.784). Cádiz es la única provincia que pierde autónomos en tasa interanual (-48). Las demás han registrado subidas de 654 autónomos en el caso de Granada, de 606 en Almería, de 141 en Huelva y de 116 en Jaén. Córdoba, por su parte, ha sumado solo 26 trabajadores por cuenta propia en el último año.