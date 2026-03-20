ATA Andalucía dice al Gobierno que "va tarde" con las ayudas por la guerra y le pide que baje el IVA de la luz al 12%

Rafael Amor (centro) habla con Agustín López, junto a Natalia Márquez. - ATA ANDALUCÍA

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha dicho este viernes que el Gobierno de la Nación, que este mismo día aprobará medidas que ayuden a paliar en España los efectos económicos negativos de la guerra de Irán, "va tarde" ya, pero que, en cualquier caso, espera que apruebe, al menos, bajar el IVA de la electricidad al 12%.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba antes de reunirse con la directora de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, y el delegado de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Córdoba, Agustín López, para abordar la situación de los autónomos, Amor ha recordado que, desde que Estados Unidos e Israel iniciaran sus ataques contra Irán, "han tenido que pasar tres consejos de ministros" para la adopción de las referidas medidas de respuesta, con lo entiende que "van tarde", ya que, entre tanto y según los cálculos de ATA, "unos 60 millones de euros es lo que el Gobierno central ha ganado en sus impuestos con la subida de los carburantes" y también "de la energía".

Por eso y en opinión de Amor, "el Gobierno de la Nación hoy tiene, de una vez por todas, que quitar el 5% de ese sobre impuesto que hay a la energía", pues "se está tributando en un producto con un doble impuesto, el IVA y el impuesto a la energía, y también el impuesto al CO2".

En consecuencia, ATA considera que "el Gobierno de la Nación tiene que terminar el Consejo de Ministros" de este viernes "eliminando ese 5% del sobre impuesto que hay a la energía, y rebajar el IVA" de la electricidad, "como mínimo, al 12%", confiando Amor en que "se pudiera lograr".