Irán afirma que sus puertos pueden prestar asistencia a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz

Archivo - Embarcación de la Guardia Revolucionaria de Irán en aguas del golfo Pérsico - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han indicado que los puertos del país están "plenamente preparados" para proporcionar servicios marítimos y médicos, así como asistencia técnica a los buques comerciales que se encuentran en el estrecho de Ormuz y aguas de la zona.

La Organización Portuaria y Marítima de Irán ha manifestado su "plena disposición" a prestar servicios tales como el suministro de provisiones, combustible y servicios sanitarios, así como los artículos autorizados necesarios para sus reparaciones, en un comunicado difundido a través de la agencia de noticias estatal IRNA.

El organismo ha recalcado que el anuncio refleja el apoyo de Teherán a un "paso seguro y sostenible de los buques mercantes a través de uno de los puntos" clave en el comercio marítimo mundial.

El mensaje llega despues de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya decidido suspender su iniciativa 'Proyecto Libertad' para facilitar la salida de los buques atrapados en Ormuz alegando avances en las negociaciones entre ambos países.

Este mismo miércoles, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que las dos partes han mantenido unas "conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas" y ha apuntado así a un inminente acuerdo para poner fin al conflicto desatado el 28 de febrero, con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.