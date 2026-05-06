La Junta Electoral reprende a Moreno el uso electoral de la inauguración del tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Archivo - Las dos primeras unidades del futuro tranvía de Alcalá de Guadaíra. Imagen de archivo. - Gogo Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona de Sevilla ha dado la razón al PSOE-A en su denuncia por la utilización partidista de la inauguración del tranvía de Alcalá de Guadaíra por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez. El acto tuvo lugar el pasado 30 de abril, en vísperas del inicio de la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Según ha informado el PSOE en una nota, la autoridad electoral considera que Moreno convirtió un acto institucional --la puesta en servicio de una infraestructura ferroviaria financiada con fondos públicos-- en un evento que "publicita" una serie de logros desarrollados desde el Gobierno andaluz, utilizando incluso logos y material en la escenografía en el municipio sevillano que "se asemejan más a los de la candidatura del PP a la Presidencia de la Junta que los habituales de la Administración autonómica".

La Junta Electoral ordena a Moreno "la inmediata retirada" de todos los contenidos referidos al acto inaugural del tranvía de Alcalá de Guadaíra denunciado por el PSOE-A "de la página oficial de Youtube del PP-A, de los medios institucionales y de las redes sociales gestionadas por la Junta de Andalucía y por el PP".

