El Real Madrid expedienta a Valverde y Tchouameni

Archivo - Aurelien Tchouameni - Federico Valverde, Real Madrid CF - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) - El Real Madrid abrió expediente este jueves a sus futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouameni después de "los hechos" del entrenamiento de por la mañana.

"El Real Madrid comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni", dice la nota oficial del Madrid.

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", añade el club blanco, saliendo al paso del río de noticias sobre una segunda pelea entre el uruguayo y el francés.