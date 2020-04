ATA aplaude el "paso al frente" de la Junta para la "supervivencia" de autónomos andaluces frente al Covid-19

SEVLLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha aplaudido este miércoles el "paso al frente" de la Junta de Andalucía al poner en marcha 40 millones de euros para la "supervivencia" de unos 150.000 autónomos al reintegrar en un pago único de 300 euros la cuota a la Seguridad Social del mes de abril a aquellos que se hayan quedado fuera de las medidas del Gobierno central, teniendo en cuenta la situación provocada por el coronavirus en la comunidad.

Así lo ha destacado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en un vídeo difundido a los medios de comunicación en el que ha destacado que la iniciativa del Gobierno andaluz llegarán a uno de cada tres autónomos andaluces y, especialmente, a aquellos que han quedado fuera de la ayuda estatal y su actividad no está entre las actividades esenciales marcadas en el Decreto de estado de alarma. Así, ha agradecido la línea de "colaboración y consenso" de la administración autonómica, liderada por el 'popular' Juanma Moreno.

En esta misma línea ha coincidido el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA-Andalucía), Rafael Amor, quien ha comentando que "el paso al frente va a influir doblemente: de un lado en la supervivencia de muchos hogares de autónomos andaluces y, por otro lado, va a ser fundamental para que no se destruya el tejido empresarial en nuestra tierra". "Una vez pase este virus, los autónomos tendremos que recomponernos y volver a generar empleo y riqueza en nuestra tierra como hemos hecho siempre y no podremos hacerlo si en nuestro cajón no hay ingresos pero sí muchos gastos", ha manifestado.

"Estas medidas junto a las anunciadas de choque para el sector turístico, además de mostrar un conocimiento del tejido empresarial andaluz, son un ejemplo de unidad política y responsabilidad para combatir la crisis que está provocando el Covid-19", ha subrayado recordando que "desde que comenzó esta crisis estamos reivindicando al Gobierno central que a ingresos cero, cuotas cero y la respuesta encontrada en las innumerables publicaciones del Boletín Oficial del Estado (BOE) no ha sido la más idónea para la supervivencia de los autónomos y sólo llegará a uno de cada tres". "Si esta medida de la Junta de Andalucía supone un balón de oxigeno a una parte de los más de 500.000 autónomos andaluces, bienvenida sea", ha concluido.