ATA lanza un servicio de prevención de riesgos laborales para autónomos andaluces

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía ha puesto en marcha un servicio técnico de asesoramiento y difusión de la prevención de riesgos laborales y fomento de la cultura preventiva en los autónomos de Andalucía.

Según ha detallado ATA en una nota, el objetivo de este proyecto es proporcionar, con carácter gratuito, un acercamiento de los autónomos andaluces a la actividad preventiva, que permita "favorecer el conocimiento, la resolución de dudas y el cumplimiento de la legislación en prevención de riesgos laborales para poder prevenir los daños para su salud y la de sus trabajadores".

Como objetivo específico, el proyecto, financiado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (Iaprl) de la Junta de Andalucía incide especialmente en los riesgos psicosociales (tecnoestrés), las enfermedades profesionales (trastornos musculoesqueléticos) y la seguridad vial (accidentes in itinere).

Por tanto, los riesgos psicosociales se han convertido en "uno de los retos más relevantes en el entorno laboral actual", según ATA que ha asegurado que "están relacionados con aspectos que tienen que ver con la organización laboral o el entorno social y tienden a afectar negativamente a la salud física, psíquica o social de los trabajadores".

Asimismo, este problema se ha agravado en los trabajadores por cuenta propia, ya que al ser los dueños de su actividad o negocio tienden a "sobrepasar sus límites con más frecuencia y ponerse en riesgo". Según datos del Laboratorio-Observatorio de Riesgos Psicosociales de Andalucía (Larpsico), un 11 por ciento de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha registrado una baja laboral por salud mental, cifra que está "bastante por debajo" del 18 por ciento de trabajadores del Régimen General que la han solicitado.

En esta línea, ATA ha indicado que hasta septiembre de 2025, Andalucía ha registrado tres muertes por accidente laboral. No obstante, el mayor número de accidentes laborales con fallecimiento se ha registrado en Cataluña (ocho) y en Comunidad Valenciana y Castilla y León (cinco), ha apuntado.

No obstante, "los datos de siniestralidad son inasumibles para nuestro colectivo y son fruto de una falta preocupante de cultura preventiva", han destacado. Además, "una sola muerte por accidente de trabajo ya es una mala noticia".

Por ello, "estamos seguros de que iniciativas como el proyecto en el que estamos trabajando van a servir para reducir la siniestralidad y las muertes por accidente laboral en nuestra comunidad", ha asegurado el responsable del área de prevención de riesgos laborales de ATA, José Luis Perea.

Perea ha subrayado que "debemos dejar claro que la prevención es para todo el colectivo. Los autónomos tienen que cuidarse tanto o más que a sus propios negocios. Su salud es el bien más importante de su negocio o actividad", ha añadido.

En este sentido, el proyecto cuenta con una serie de guías e infografías prácticas gratuitas sobre los derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, sobre riesgos psicosociales como el tecnoestrés, sobre trastornos musculoesqueléticos de origen laboral y sobre seguridad vial (accidentes in itinere), así como una serie de píldoras informativas para solventar todas las dudas que puedan surgirle a los autónomos.