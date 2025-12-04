ATA pone en marcha en Córdoba el proyecto 'Contratación pública para autónomos y pymes'

Imagen promocional del proyecto 'Contratación pública para autónomos y pymes'. - ATA ANDALUCÍA

CÓRDOBA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía ha puesto en marcha en Córdoba el proyecto 'Contratación pública para autónomos y pymes, y difusión de incentivos públicos', una iniciativa dirigida a "mejorar la capacitación y la competitividad del tejido empresarial cordobés, con especial foco en personas mutualistas, trabajadores autónomos, microempresas, pequeñas y medianas empresas, así como personas emprendedoras de la provincia".

Según ha informado ATA Andalucía en una nota, el proyecto nace con el objetivo de "dotar a sus beneficiarios del conocimiento, las habilidades y las competencias necesarias para acceder a licitaciones públicas, convirtiendo estas oportunidades en una vía real para consolidar, ampliar o diversificar su actividad económica". Además, el programa incluye la difusión y explicación de incentivos públicos, "claves para reforzar la continuidad y la sostenibilidad de los negocios".

Durante los próximos meses, ATA Andalucía prevé que 200 personas se beneficien directamente de las acciones formativas y de asesoramiento incluidas en el proyecto, y que la campaña de difusión alcance a más de 1.000 personas.

Las acciones del proyecto incluyen la creación de diversos recursos formativos y divulgativos (un webinar, una guía, una infografía y un díptico), diseñados para ofrecer información práctica sobre contratación pública e incentivos existentes. Además, se pone a disposición de los autónomos y emprendedores cordobeses un servicio de asesoramiento técnico personalizado, orientado a resolver dudas específicas y facilitar su participación en procesos de licitación.

Con este proyecto, ATA Andalucía reafirma su "compromiso con la mejora de las oportunidades de negocio para autónomos y pymes de la provincia de Córdoba, impulsando la profesionalización y el acceso a información clave para competir en igualdad de condiciones en el ámbito público".

Para más información sobre el proyecto y sus acciones, las personas interesadas podrán consultar el apartado específico habilitado en la web de ATA, 'https://ata.es/proyectos/proyecto-contratacion-publica/'. Este proyecto está financiado por la Diputación de Córdoba.