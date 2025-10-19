ATA rechaza la subida de cuotas a autónomos en 2026: "No está en la ley ni en el acuerdo de 2022"

Archivo - El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha criticado la propuesta del Gobierno de aumentar las cuotas de los autónomos a partir de 2026. Amor ha asegurado que "ni en la Ley ni en el acuerdo firmado en 2022 se contempla un incremento de las cuotas o de los tipos, ni para 2026 ni mucho menos para 2032". En este sentido, ha afirmado que "sabemos lo que firmamos, y todo lo demás son suposiciones y ganas de recaudar más".

Así lo ha expuesto en un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consulta por Europa Press, en respuesta a las afirmaciones realizadas el pasado sábado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en las que defendió la propuesta del Gobierno como "el camino para que no se produzcan brechas en pensiones", recordando que en 2022 se produjo una reforma para que los autónomos coticen por ingresos reales, con un horizonte fijado en el año 2032.

La propuesta de este Ministerio contempla elevar para el próximo año las cuotas mensuales que actualmente pagan los autónomos que cotizan por la base mínima entre 17,37 euros y 206,24 euros, dependiendo de sus rendimientos netos.

Ante esta situación, Amor ha recalcado que "los autónomos ya cotizan en función de sus ingresos fiscales, tal como establece la Recomendación 5 del Pacto de Toledo". En este sentido, ha recordado que los trabajadores por cuenta propia han venido cotizando bajo este nuevo modelo durante los años 2023, 2024 y 2025, conforme a un sistema de 15 tramos que abarca desde el 50% de la base mínima hasta la base máxima de cotización del sistema. Además, ha señalado que "este modelo permite elegir la base de cotización dentro del tramo correspondiente".

Por último, el presidente de ATA también ha subrayado que "el artículo 308 de la Ley General de la Seguridad Social establece que son los Presupuestos Generales del Estado los que deben fijar anualmente las tablas con las bases de cotización para cada tramo". "Por ahora, ni siquiera se ha aprobado el techo de gasto", ha concluido.