ATA subraya que más de 200.000 autónomos andaluces pagarán 135 euros más de cuota al mes en 2026

Archivo - El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, en imagen de archivo. - ATA - Archivo

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA) ha subrayado que más de un tercio de los autónomos verán subir sus cotizaciones mínimas en 2026 hasta 135 euros más al mes. En concreto, la base mínima de cotización para los autónomos societarios y colaboradores en España se ha elevado a 1.424 euros, lo que supone en cotización una cuota mensual de 435 euros.

"El Gobierno no descansa en su intento de dar sablazos a los autónomos. Sube un 42% la base de cotización (de 1.000 euros a 1.424 euros) desde enero de 2026 a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1.000 euros al mes. Es una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos. En Andalucía, hablamos de más de 200.000 autónomos", ha declarado el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor en una nota de prensa.

Así, la Disposición Transitoria 7 del RDL 13/2022 de 26 de julio fijaba una transitoriedad, tal y como ha subrayado. En 2023, la base mínima era de 1.000 euros para estos colectivos, en 2024 y 2025 se tenía que fijar en Presupuestos.

Sin embargo, ha añadido, al no haber presupuestos, ni tampoco en 2026, la base mínima debería seguir congelada en esos 1.000 euros. "Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos Presupuestos", ha asegurado Amor.

En esta línea, ATA ha incidido en que si la orden que sube las bases mínimas para autónomos y colaboradores no se modifica se podrán encontrar casos como que en un negocio familiar, el autónomo principal tenga una base media de 1000 euros (la que declara el 60% de autónomos) y su cónyuge que colabora y no es el autónomo principal tiene una base de 1.424 euros mes.

El autónomo principal pagará de cuota 300 euros y el autónomo colaborador 435 euros. En España hay más 3.400.000 de los cuales unos 1.200.000 son societarios o colaboradores de autónomos, esta cifra, en Andalucía supera las 200.000 personas.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados, ya hemos hablado con varios Grupos Parlamentarios para parar esta salvajada y buscar solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026", ha afirmado el presidente de ATA Andalucía, al tiempo que ha añadido que "el Gobierno también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de Ley que evite este sablazo a estos autónomos".

Así, la mayoría de los autónomos afectados son mujeres de más de 50 años que colaboran en el negocio familiar, especialmente en el mundo rural.

"Ahora los autónomos no lo han notado en sus cuentas porque no han cambiado la base, pero el año que viene se les regularizaría y supone 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos andaluces", ha concluido ATA.