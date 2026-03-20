Junta y ATA analizan la situación de los autónomos en Andalucía y las nuevas ayudas para renovación de vehículos

Rafael Amor (centro), en su reunión con Natalia Márquez y Agustín López. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, y el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, han mantenido este viernes en Córdoba un encuentro para abordar la situación de los autónomos en Andalucía y hablar de las nuevas ayudas de 3.000 euros para que los autónomos renueven sus vehículos, exigiendo achatarrar un vehículo propio de más de diez años con ITV vigente.

En el encuentro, al que también ha asistido el delegado en Córdoba de la Consejería de Industria, Energía y Minas, Agustín López, se ha analizado la resolución que publicó el pasado 13 de marzo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan los incentivos del Plan Renove vehículos Andalucía para profesionales autónomos, estableciéndose el próximo 15 de abril como fecha de apertura del plazo para poder solicitar las ayudas de 3.000 euros para un vehículo nuevo de alta eficiencia no eléctrico con un precio máximo de 35.000 euros (IVA excluido).

Natalia Márquez ha explicado que el programa está dirigido específicamente al colectivo de autónomos, "un sector que es fundamental en el tejido productivo andaluz y que necesita apoyo e impulso", y ha señalado que estas ayudas no se centran en vehículos eléctricos, que ya cuentan con programas estatales específicos, sino en otros modelos también eficientes, con bajas emisiones de CO2, "que permitan avanzar en la transición energética hasta llegar a la electrificación".

La tramitación será "sencilla y ágil", comprometiéndose la Agencia a resolver las solicitudes en menos de un mes. Una vez aprobada la ayuda, el importe se adelantará al beneficiario, que dispondrá de seis meses para adquirir el vehículo mediante compra directa, 'leasing' o 'renting' y otros cuatro para presentar la documentación justificativa.

El programa, planteado como un Plan Renove, "contempla también la retirada del vehículo antiguo, contribuyendo así a la mejora del parque móvil andaluz desde el punto de vista energético y ambiental y de las condiciones de trabajo de los autónomos que lo utilizan en su actividad profesional".

Por su parte, Agustín López ha destacado que, además del Plan Renove, está prevista la próxima apertura de la ventanilla del Plan Andalucía Actúa, el 10 de abril, con el objetivo paliar los daños ocasionados por la reciente borrasca y contempla ayudas de 2.000 euros por autónomo, así como incentivos de 3.500 euros por cada trabajador contratado por autónomos o pymes.

El delegado ha destacado que estas ayudas son compatibles con las convocatorias estatales y que la Junta prevé una primera resolución en mayo, momento en el que podrán abonarse las ayudas concedidas en su totalidad. Ha añadido que ambos programas buscan reforzar la situación de los autónomos y contribuir a la recuperación de quienes se han visto afectados por los recientes episodios de lluvia.

ATA ANDALUCÍA

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, por su lado, ha resaltado que medidas como estas suponen un respaldo importante para el colectivo de autónomos, que suman más de 50.000 en la provincia cordobesa, y ha asegurado que "hoy es un buen día para los autónomos, al sentirse reconocidos y apoyados" mediante iniciativas que responden a sus necesidades.

Amor ha señalado la importancia de este tipo de iniciativas, en el actual contexto económico, pues, "con todo lo que está pasando en el mundo", responde al deseo que tiene el presidente de ATA Andalucía para los autónomos, que es "certidumbre", por lo que ha expresado su agrado ante la adopción "medidas para los autónomos en los momentos difíciles que están atravesando".

Según las estimaciones de ATA, "aproximadamente unos 34.500 autónomos en Córdoba podrían acceder a esta ayuda" de renovación de vehículos, "ya que su parque móvil tiene más de diez años, de los más de 50.000 autónomos que hay en la provincia".

En su opinión, estas "son ayudas se ajustan a la realidad de la transformación energética que hay que ir haciendo, especialmente por el requisito de vehículos con menos de 120 gramos de emisiones de CO2, lo que contribuye al respeto de la atmósfera".

Amor ha aprovechado para felicitar a la Junta de Andalucía por tener en cuenta a los autónomos, asegurando que, "sin duda, es un gran apoyo" y les "sirve" a los autónomos, para hacer lo que tienen que "hacer día a día, que es trabajar y seguir sacando a esta comunidad y a este país adelante".

PLAN RENOVE DE VEHÍCULOS

A través de este programa se financia con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero de 2026 la adquisición de turismos (M1) o furgonetas (N1 de hasta 3.500 kilos) con emisiones iguales o inferiores a 120 gramos de CO2 por kilómetror. La persona beneficiaria deberá haber sido titular del vehículo a achatarrar al menos desde el 12 de marzo, día anterior a la publicación de la convocatoria.

El régimen de concesión es de concurrencia no competitiva, atendiendo las solicitudes por orden de presentación hasta agotar los cinco millones de presupuesto. Si se agotaran los fondos, las solicitudes pasarán a una lista de reserva que solo generará derecho si posteriormente se libera o amplía crédito, previa validación por parte de la agencia.

La renovación del vehículo podrá realizarse mediante compra directa, 'leasing' o 'renting' de vehículos nuevos matriculados en España, con un precio máximo de 35.000 euros (IVA excluido). El concesionario deberá estar ubicado en Andalucía, y podrán acogerse a estas ayudas los profesionales autónomos con domicilio fiscal o establecimiento en Andalucía, inscritos en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

La solicitud se presentará directamente por el autónomo mediante certificado digital, a través de la aplicación telemática de la Agencia Andaluza de la Energía. No será necesario aportar documentación en esta fase inicial, ya que la verificación se realizará posteriormente de manera automatizada. En el plazo de un mes desde la admisión a trámite se notificará electrónicamente la resolución de concesión, abonándose el incentivo en ese momento en la cuenta bancaria indicada, que deberá estar inscrita en el Fichero Central de Personas Acreedoras de la Junta.

La persona beneficiaria dispondrá de seis meses desde la notificación para ejecutar la actuación, es decir, para pagar y matricular el vehículo nuevo y achatarrar el antiguo. Posteriormente contará con cuatro meses improrrogables para presentar la documentación justificativa.

En caso de compra directa deberá aportarse la factura y el comprobante de pago, y si se trata de 'renting' o 'leasing', el contrato correspondiente. La documentación deberá conservarse durante dos años, pudiendo ser requerida en comprobaciones por muestreo. El incumplimiento de los requisitos supondrá el reintegro de la ayuda.