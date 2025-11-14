La Junta destaca que la cuota cero y ayudas al inicio de actividad han beneficiado ya a 7.700 autónomos en Cádiz

Archivo - El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en la provincia de Cádiz, Daniel Sánchez, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.698 trabajadores autónomos de la provincia de Cádiz han resultado beneficiarios hasta ahora de la cuota cero y de la nueva convocatoria de ayudas al inicio de actividad, dos de los principales programas impulsados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para respaldar la labor del colectivo de empleados por cuenta propia, según ha señalado la Junta.

En una nota, el delegado territorial de Empleo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha señalado que desde la entrada en vigor de ambas actuaciones se han contabilizado en la provincia 3.780 trabajadores autónomos acogidos a la cuota cero, que han visto así compensada la integridad de las cotizaciones realizadas a la Seguridad Social, con carácter general, durante su primer año de alta en el RETA.

Asimismo, ha indicado que ese programa ha sido posible gracias a una inversión de 3,9 millones de euros. Así, las ayudas al inicio de actividad, que contemplan subvenciones de hasta 5.500 euros, han beneficiado ya a 3.918 autónomos, movilizando 16,9 millones de euros. En total, los dos programas suman 20,8 millones de euros.

Sánchez ha destacado la "apuesta continua" del Gobierno de Andalucía desde 2019 en favor del trabajo autónomo y del emprendimiento, impulsando "un entorno de estabilidad institucional y seguridad jurídica, dentro de un marco de simplificación administrativa y de reducción de cargas burocráticas, con una política tributaria que ha apostado por una menor presión fiscal".

En este sentido, ha afirmado que el resultado es que la provincia de Cádiz alcanzó en el mes de junio pasado el máximo número de trabajadores autónomos de la serie histórica, con 67.978 afiliados al RETA, lo que suponen más de 6.000 autónomos que en 2019.

El delegado de Empleo ha subrayado que ese apoyo de la Consejería supone la continuidad de iniciativas como la tarifa plana y la primera convocatoria de las ayudas al inicio de actividad, que en su momento ya beneficiaron en el conjunto de Andalucía a más de 65.000 autónomos gracias a una partida de 139,3 millones de euros.

Además, ha puesto en valor el Plan Estratégico Andaluz del Trabajo Autónomo de Andalucía 2024-2027, que moviliza recursos por valor de 386 millones de euros para dar respuesta a las necesidades del sector.

En este sentido, Daniel Sánchez ha informado que "para seguir fortaleciendo el tejido productivo de nuestro territorio, el Trabajo Autónomo y la Economía Social van a contar en 2026 con un total de 147,58 millones de euros, casi un 50% más de recursos que en el ejercicio de 2025" y en la que supone "la mayor subida presupuestaria de todos los programas que impulsa la Consejería de Empleo".

Entre ellos, según ha destacado Sánchez, "la cuota cero será respaldada el próximo año en Andalucía con 17 millones de euros para atender a unos 17.000 autónomos, mientras que las ayudas al inicio de actividad movilizarán 68,3 millones de euros que podrán beneficiar a unos 11.000 trabajadores por cuenta propia".

Para el presupuesto de 2026 también se contempla una partida de 35 millones de euros destinada a una nueva línea de subvenciones para financiar soluciones digitales que permitan a los trabajadores autónomos posicionarse de manera más competitiva en el mercado, contribuyendo así a mejorar su rentabilidad e incrementar su dimensión. El sector contará también el próximo año con nuevas subvenciones para incentivar el relevo generacional y, según ha confirmado el delegado de Empleo, con una novedosa fórmula de tarifa plana invertida, consistente en una subvención para financiar parte de la cotización a la Seguridad Social de aquellas personas que cesen en su actividad por jubilación.

Finalmente, también como nuevas actuaciones de la Consejería de Empleo, Daniel Sánchez ha citado los tres millones de euros que se invertirán en reforzar el asociacionismo del trabajo autónomo, que contará el próximo año con unas nuevas bases reguladoras de subvenciones, o una convocatoria de acciones formativas que beneficiará a 4.800 trabajadores autónomos.

Asimismo, a través de los incentivos al empleo se destinará un crédito total de 134,4 millones de euros al Programa Emplea-T, dirigido a fomentar la inserción laboral y el fomento de la contratación en Andalucía. Un programa, según ha afirmado, que ha posibilitado que un año después de la apertura de su plazo de solicitud se hayan concedido 11.147 ayudas al tejido productivo andaluz por un importe de 152,6 millones de euros, con plazos de resolución especialmente cortos gracias a un innovador sistema de automatización de las ayudas.