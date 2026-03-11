Más de 1.600 autónomos andaluces se beneficiarán de las primeras ayudas del Plan Renove Vehículos

Imagen de archivo del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, en la presentación de las ayudas del nuevo Plan Renove de vehículos para autónomos. - JUNTA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento del Plan Renove Vehículos Andalucía, promovido por la Consejería de Industria, Energía y Minas a través de la Agencia Andaluza de la Energía, mediante el cual se concederán 3.000 euros en ayudas directas a profesionales autónomos para la adquisición de un vehículo eficiente no eléctrico, "siempre que se achatarre otro de más de diez años de antigüedad con la ITV vigente".

Según ha precisado la Administración autonómica en una nota, con este plan, cuyas bases reguladoras están publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la Junta ha estimado que se sustituirán más de 1.600 vehículos poco eficientes, permitiendo un ahorro en la factura energética de los autónomos de tres millones de euros gracias a la reducción del consumo de combustible de más de dos millones de litros anuales. En cuanto a las emisiones de CO2, éstas se reducirán en 5,83 toneladas al año, principalmente en entornos urbanos, "contribuyendo así a la salud y bienestar de la población".

En concreto, se encuentra dirigido específicamente a personas trabajadoras autónomas, con el fin de reducir el impacto ambiental asociado a actividades económicas intensivas en movilidad, al tiempo que se favorece la modernización y competitividad del tejido empresarial andaluz, el plan cuenta con un presupuesto inicial de cinco millones de euros.

Los nuevos incentivos gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía se destinarán al fomento de la renovación de vehículos, mediante la adquisición de turismos (vehículos M1) o furgonetas --vehículos M1 de MTMA no superior a 3.500 kilogramos-- no eléctricos con un valor de emisiones iguales o inferiores a 120 gramos CO2/km; debiendo también achatarrar un vehículo con ITV vigente, matriculado en España con una antigüedad de, al menos, diez años. La baja del vehículo que se achatarra y la adquisición del nuevo pueden haberse realizado desde el 1 de enero de 2026, no antes.

En concreto, para poder optar a las ayudas, cuyo régimen es en concurrencia no competitiva, los autónomos deberán tener domicilio fiscal o un establecimiento en Andalucía y estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pudiendo renovar su vehículo por adquisición directa o mediante operaciones de financiación por 'leasing' financiero o arrendamiento por 'renting' de vehículos nuevos, matriculados por primera vez en España.

Conforme a las políticas de simplificación administrativa que ha desarrollado el Gobierno andaluz, se ha realizado un diseño de la gestión del plan que incorpora un elevado grado de automatización y robotización de los procesos, "con el objetivo principal de reducir los tiempos de respuesta con una tramitación más eficaz".

De este modo, la solicitud se realizará directamente por parte de la persona beneficiaria, sin intermediación de entidad colaboradora, accediendo con certificado digital a la plataforma cien por cien telemática que se habilitará cuando se abra el programa y rellenando el correspondiente formulario de solicitud, no siendo necesario aportar ninguna documentación, puesto que la comprobación de los requisitos la realizará la Junta.

En el plazo de un mes desde la admisión a trámite del expediente, se notificará electrónicamente por parte de la Agencia Andaluza de la Energía la concesión de la ayuda, abonándose el incentivo en ese mismo momento, sin tener que esperar a presentar la documentación justificativa, como ocurre con el programa Moves.

En esta línea, la Junta ha concretado que, tras recibir el pago de la ayuda, será necesario aportar el modelo de cuenta justificativa simplificada establecido por la AAE en la plataforma telemática de tramitación en los plazos que se indiquen en la resolución de concesión, "ya que no cumplir o acreditar documentalmente en tiempo y forma los requisitos supondrá el reintegro de la ayuda".

Este nuevo plan complementa a los incentivos ligados a la movilidad eléctrica en Andalucía Moves III 2025, en tanto que se dirige a los vehículos no enchufables de alta eficiencia energética y bajas emisiones de CO2 que no se financian con estas ayudas, "completando de esta forma el abanico de tecnologías que contribuyen al descenso de los consumos específicos de combustible o energía de los vehículos en Andalucía".

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CON FACONAUTO

El descenso de los consumos específicos de combustible de los vehículos se encuentra limitado por el envejecimiento gradual que viene experimentando el parque automovilístico, que en Andalucía se sitúa en los quince años de antigüedad. Además, el sector del transporte en Andalucía representa el 43,4 por ciento del total de energía final demandada y que tiene una dependencia de los derivados del petróleo del 94,3 por ciento.

En este sentido, además de las ayudas, también han considerado necesario actuar desde el lado de la sensibilización y divulgación sobre un modelo de movilidad asociado a vehículos menos contaminantes, constituyendo la colaboración público-privada un "instrumento eficaz para poder promover el uso de vehículos menos contaminantes y con menor dependencia de combustibles fósiles de Andalucía".

Por ello, la Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha suscrito un protocolo general de colaboración para fomentar la eficiencia energética y la movilidad sostenible con Faconauto, patronal de concesionarios oficiales de automoción que agrupa a las asociaciones de concesionarios de vehículos turismos, comerciales, industriales y maquinaria agrícola.

Con una vigencia de cuatro años, conforme a lo establecido en los retos energéticos y medioambientales recogidos en la Estrategia Energética de Andalucía 2030, el documento de planificación de la Junta de Andalucía que marca las directrices en esta materia, el objetivo de este marco colaborativo es "contribuir a la descarbonización en la movilidad en Andalucía, tanto desde el crecimiento de la electrificación, como la renovación del parque automovilístico".

Para ello, el Gobierno andaluz ha detallado que se identificarán las mejores opciones y tecnologías disponibles que se encuentran al alcance de la ciudadanía para la mejora de la eficiencia energética y la movilidad sostenible; se desarrollarán acciones de divulgación; se impulsará el conocimiento sobre las líneas de financiación pública gestionadas por la Agencia Andaluza de la Energía en relación con la eficiencia energética y la movilidad sostenible, como es el caso del Plan Renove de Andalucía para profesionales autónomos, así como la promoción de iniciativas innovadoras en estas materias.