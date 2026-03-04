Los I Premios al Trabajo Autónomo en Andalucía se celebrarán en Almería el próximo 23 de marzo

El delegado territorial de Empleo en Almería, Amós García. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía va a celebrar el próximo 23 de marzo en Almería la primera edición de los Premios al Trabajo Autónomo en Andalucía como muestra de apoyo, visibilidad y reconocimiento social al trabajo autónomo.

Estos premios tienen seis categorías que distinguirán la excelencia profesional de aquellas personas que hayan impulsado su propio proyecto de negocio, así como la labor de empresas y entidades, públicas o privadas, que destaquen por su respaldo al sector, asignando para cada una de ellas un premio en metálico de 4.800 euros, según ha indicado la Junta en una nota.

La categoría 'Premio mujer profesional autónoma' reconocerá a mujeres autónomas que fomenten el talento y el liderazgo transformador y que sean consideradas como referentes en el sector.

El 'Premio trayectoria profesional' distinguirá "una vida de trabajo continuada o de especial notoriedad, desempeñando un papel activo en la contribución al desarrollo de la sociedad, destacando por su entusiasmo y pasión por su trabajo".

La tercera categoría, el 'Premio joven al trabajo autónomo', se concederá a una persona trabajadora por cuenta propia, menor de 30 años, que haya hecho del autoempleo una fórmula propia "de desarrollo personal y laboral".

El 'Premio innovación en el trabajo autónomo' está dirigido a proyectos que se caractericen por la implementación de nuevas tecnologías y procesos que permitan una optimización de los resultados, minimizando su impacto negativo sobre el medio ambiente y la sociedad en general, con atención a la protección del medio ambiente y el impulso de la economía circular.

La modalidad del 'Premio compromiso social' reconocerá iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y fomenten la igualdad. Y, por último, el 'Premio a la difusión y apoyo del trabajo autónomo' servirá para distinguir a aquellas entidades, tanto públicas como privadas, con notoriedad en la difusión, apoyo o asesoramiento al sector, contribuyendo así mejorar el conocimiento que del trabajo autónomo tenga el conjunto de la sociedad.

La gala estará presidida por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, según ha informado el delegado territorial del ramo, Amós García, quien ha remarcado "el firme compromiso del Gobierno andaluz con los autónomos, que con su esfuerzo diario, visión y valentía refuerzan el crecimiento del empleo y la economía".

CRECIMIENTO

García ha hecho balance de las medidas desarrolladas por su departamento para apoyar el empleo autónomo en la provincia de Almería durante esta legislatura, que han movilizado 32,24 millones de euros, de modo que ha valorado "el crecimiento del número de autónomos, que ha alcanzado en febrero una cifra nunca vista antes en la provincia, 63.719 autónomos, 5.580 más que en 2019, cuando Juanma Moreno fue nombrado presidente".

Según sus cifras, la Consejería de Empleo ha aumentado en un 50 por ciento el presupuesto destinado a apoyar a los autónomos en 2026. En este sentido, durante este año se mantendrán los incentivos al inicio de actividad y la cuota cero; se pondrán en marcha los cursos del nuevo programa de teleformación en competencias clave, y se lanzarán nuevas ayudas para financiar soluciones digitales, entre otras medidas.

El delegado territorial ha señalado que "los autónomos son protagonistas indiscutibles en la generación de puestos de trabajo y el desarrollo económico, como demuestran las cifras récord que se están alcanzando en el último año".

Almería, según ha apuntado el delegado, "es una de las provincias más destacadas de Andalucía en cuanto al peso de los autónomos, que ya son uno de cada cinco trabajadores, y hoy superan en un 50 por ciento al número de parados".