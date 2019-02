Sustitución.- Moreno anuncia la ampliación a 24 meses de la tarifa plana reducida de 60 euros

Publicado 21/02/2019 18:52:33 CET

((Rogamos sustituyan esta noticia por la anterior sobre el mismo asunto por una corrección en el titular y en el primer y quinto párrafo))

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves ante el Pleno del Parlamento que en la reunión del Consejo de Gobierno de la próxima semana se acordará la ampliación a 24 meses de la tarifa plana reducida de 60 euros a los autónomos, apuntando que para su Ejecutivo este colectivo de trabajadores es una prioridad.

Moreno ha hecho este anuncio durante su debate, en la sesión de control al Ejecutivo del Pleno de la Cámara, con la presidenta del Grupo Socialista y exjefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, quien le ha preguntado sobre sus prioridades como presidente y ha denunciado que los primeros pasos del nuevo Gobierno han sido "erráticos y contradictorios" y se ha confirmado que el cambio "ha sido a peor".

El presidente ha querido dejar claro que las tres prioridades de su Gobierno son la regeneración de la vida pública; la mejora de la calidad de los servicios públicos esenciales, y la creación de empleo, porque Andalucía sigue teniendo una altísima tasa de paro, muy por encima de la media nacional.

Ha agregado que su Gobierno ya ha aprobado cosas "sumamente interesantes", como un plan de infraestructuras o la creación de una comisión de promoción industrial. Ha querido dejar claro que Andalucía es una tierra de talento y que para su Gobierno son una prioridad los emprendedores y los autónomos.

Moreno ha insistido en que su Gobierno quiere ser "aliado" de todos los autónomos y, por ello, se ampliará a 24 meses la tarifa plana reducida de 60 euros, lo que será una "gran noticia" para todos los autónomos. También ha anunciado una tasa "superreducida" para mujeres y jóvenes, especialmente, en los ámbitos rurales, porque es un objetivo preservar la población y la actividad económica en esas zonas.

En cuanto al hecho de que Susana Díaz haya criticado que el presupuesto andaluz para 2019 no se vaya a presentar en un corto plazo de tiempo, Moreno le ha preguntado si conoce algún gobierno en el mundo que 30 después de tomar posesión haya presentado unos presupuestos, y le ha reprochado que esté exigiendo "cosas irrealizables".

Ha recordado que, en 2018, cuando ella era presidenta de la Junta, él le tendió la mano para negociar los presupuestos de 2019, pero en lugar de aceptarlo, buscó el "interés particular y electoral" del PSOE-A y no el interés general de Andalucía y adelantó "de manera abrupta" las elecciones andaluzas a diciembre, en lugar de agotar la legislatura y haber dejado hechas unas cuentas en ese mes.

Por su parte, Susana Díaz ha insistido en que las primeras decisiones del nuevo Gobierno han sido "erráticas, contradictorias" y han prescindido claramente de los intereses generales de Andalucía.

Ha agregado que, por ejemplo, no hay una explicación coherente para el hecho de que Extenda no está en la Consejería de Economía o para el hecho de que Industria se haya metido en la Consejería de Hacienda. Asimismo, ha señalado que nadie entiende que Turismo, el motor económico de esta comunidad, que debería haber tenido un "trato singular y específico" en el Gobierno, se haya "amontonado" en una Vicepresidencia de la Junta, cuyo titular es Juan Marín (Cs), que es una especie de "cajón desastre". En su opinión, lo que parece es que Marín realmente no va a vicepresidir "nada".

Para Susana Díaz, Moreno se debería haber impuesto por encima de los "intereses partidistas" y haber apostado por un organigrama de gobierno acorde con las necesidades de esta tierra.

Susana Díaz también ha mostrado su preocupación por que no vayamos a contar con unos Presupuestos para este año en un periodo corto de tiempo, porque parece que esa "no es una prioridad". "Poca ambición y confianza debe tener en esos presupuestos cuando considera que no son una urgencia", ha dicho Díaz a Moreno.

Díaz ha insistido en pedir a Moreno claridad sobre los plazos para presentar los presupuestos o sobre si van a estar condicionados por exigencias de Vox como la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, y también le ha demandado que explique qué ha pasado con la promesa electoral de creación de 600.000 empleos en la legislatura o cómo se va a compensar la bajada de impuestos a los más ricos.