Adelante Andalucía valora encuestas "positivas" pero insuficientes para su objetivo de "echar a las derechas del poder"

El portavoz del grupo parlamentario, mixto adelanta Andalucia, José Ignacio, García, durante la ruedas de prensa en el Parlamento de Andalucía, a 24 de marzo de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, ha considerado "positivas" algunas de las encuestas con datos de intención de voto que se han publicado en las últimas horas de cara a los comicios autonómicos del 17 de mayo, si bien ha señalado que los resultados que arrojan para su formación "no son suficientes" para lograr su propósito de "echar a las derechas del poder" en Andalucía.

Así lo ha señalado el candidato de Adelante en una atención a medios en El Puerto de Santa María (Cádiz), y a preguntas de los periodistas después de que entre este domingo y este lunes se hayan publicado encuestas de intención de voto de cara a las elecciones del 17 de mayo en los diarios 'ABC', 'La Razón' y 'El Español', elaboradas, respectivamente, por las empresas GAD3, NC Report y Sociométrica.

La encuesta que pronostica un mejor resultado para Adelante Andalucía --que en los anteriores comicios andaluces del 19 de junio de 2022 obtuvo dos diputados tras acaparar el 4,6% de votos--, es la de GAD3 para 'ABC', que vaticina para dicha formación un resultado mejor en 1,5 puntos que se traduciría en cuatro o cinco escaños.

Por su parte, la encuesta de NC Report para 'La Razón' augura para Adelante Andalucía que repetirá con dos diputados tras acaparar un 5,7% de los sufragios, mientras que el sondeo de Sociométrica para 'El Español' le asigna tres diputados y un 6% de votos.

Tras la publicación de estos sondeos, José Ignacio García ha apuntado este lunes que la encuesta "buena" para Adelante Andalucía es "la que hagan los andaluces" el día de las elecciones, el 17 de mayo, "echando su voto en las urnas", y el resultado al que aspiran desde su formación es uno que "eche a las derechas del poder", ha querido dejar claro.

En esa línea, el candidato de Adelante ha agregado que su formación aspira a "un resultado que dé lugar a un gobierno digno y que vele, por ejemplo, por los trabajadores de la hostelería, por la sanidad pública, por la vivienda digna, por la educación pública".

"Nosotros estamos concentrados en eso", ha abundado José Ignacio García antes de apostillar que las encuestas publicadas "son positivas" para Adelante Andalucía, "pero no son suficientes" y no pueden estar "contentos" con ellas, ha opinado.

Con todo, ha valorado que una de las encuestas apunta que "más del 20% de los nuevos votantes, con 18 años" de edad, "votaría a Adelante Andalucía", que, de este modo, se erige como "la primera fuerza de la izquierda en ese tramo de edad", pero en esta formación quieren "más", ha remachado.

"No nos parece suficiente, porque nosotros lo que queremos es parar las políticas de derecha y de la extrema derecha", ha añadido José Ignacio García para finalizar.

