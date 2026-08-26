El alcalde de Algeciras (Cádiz) dice que recuperar el Ocon-Sur es "absolutamente necesario y urgente"

Archivo - El senador por Cádiz y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en una imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha asegurado que la petición de recuperar el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, Ocon-Sur, "no es nueva ni una cuestión partidista" sino que parte de una necesidad que "viene avalada por la realidad que estamos viviendo en Andalucía" y que su reactivación es "absolutamente necesario y urgente".

Algeciras, en el Campo de Gibraltar, ha sido durante años un "punto caliente" del narcotráfico por su cercanía con el continente africano, desde donde llega buena parte del hachís que se distribuye en Europa, y por la llegada de cocaína y otras drogas a través del puerto.

En un audio difundido por el Ayuntamiento a los medios, el alcalde ha mostrado su respaldo a la petición de los últimos días de la Junta de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno, al considerar que es "absolutamente necesaria y urgente" su vuelta en funcionamiento ante el incremento de la actividad de las organizaciones dedicadas al narcotráfico la comunidad autónoma, con episodios como los últimos registrados en Huelva.

"Nuestros agentes necesitan medios, necesitan respaldo, necesitan todas las herramientas necesarias para enfrentarse a unas organizaciones criminales que cada vez tienen más recursos y que actúan con una violencia que no podemos normalizar", ha afirmado el alcalde.

En ese sentido, ha apuntado que como alcalde de Algeciras y como senador ha hecho pública en reiteradas ocasiones esta misma petición, por eso ha agradecido al presidente andaluz que haya firmado esa reclamación dirigida al Gobierno de España.

"El Ocon-sur funcionó y dio resultados", ha aseverado Landaluce, abundando en que "si teníamos una unidad especializada que contribuía a contener a estas mafias, no se entiende que se eliminara y que ahora, cuando la amenaza ha aumentado, el Gobierno siga sin ponerla de nuevo en marcha".

Además, ha advertido que el narcotráfico no supone únicamente un problema de seguridad, sino que tiene "consecuencias sociales y económicas" en aquellos entornos "más vulnerables" donde estas organizaciones buscan captar a jóvenes y personas en situación de necesidad para incorporarlos a sus redes.

Esta dimensión social también aparece recogida en la petición formulada por Juanma Moreno al Gobierno central, como se ha indicado.

Landaluce ha reclamado al Gobierno de España que "escuche esta petición y actúe", ya que "nunca es tarde para rectificar una decisión equivocada".

En su opinión, "recuperar el Ocon-Sur sería una buena decisión para Andalucía, para el Campo de Gibraltar, para Algeciras y, sobre todo, para nuestros ciudadanos y para los agentes que cada día se juegan la vida para protegernos", ha añadido.