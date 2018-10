Alcaldes lamentan falta de medidas "concretas" para el Campo de Gibraltar tras reunirse con Borrell

Actualizado 19/09/2018 9:52:31 CET

CÁDIZ, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), y el de Los Barrios, Jorge Romero (PA), han manifestado que en el encuentro que mantuvieron los alcaldes del Campo de Gibraltar en Madrid con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, esperaban medidas "concretas" para paliar los efectos del Brexit en en este territorio. Así, ambos han solicitado que lleguen esas medidas y se priorice a los trabajadores.

En el encuentro de este martes, Borrell trasladó a los alcaldes del Campo de Gibraltar el compromiso del Gobierno para defender los intereses de los trabajadores transfronterizos en las negociaciones sobre el Brexit y subrayó como "fundamental" procurar la salida ordenada de Gibraltar de la Unión Europea "de una forma beneficiosa para todos".

Landaluce ha reiterado, por su parte, que lo "prioritario" en todas las negociaciones posibles son los trabajadores españoles que a diario tienen que cruzar la verja para trabajar. Por ello el alcalde de Algeciras ha insistido en "aprovechar el Brexit" como una "oportunidad" donde todas las administraciones "trabajen coordinadamente" para pedir al Gobierno que invierta en el Campo de Gibraltar, independientemente de lo que suceda en la negociaciones del Brexit, para así poder "crear riqueza y empleo".

"El encuentro ha sido muy intenso en cuanto a valorar el Brexit, pero no ha sido nada concreto de cara a la planificación de un proyecto especial para el Campo de Gibraltar", ha destacado Landaluce, quien ha remachado que las distintas administraciones deben "actuar para luchar" contra sus propios problemas, y "reforzando así su potencialidad". Para el primer edil de Algeciras el Brexit "no puede agravar" los problemas de la comarca y hay que pensar "especialmente" en los trabajadores transfronterizos y las personas necesitadas.

"SIN MEDIDAS DE NINGÚN TIPO"

Además, el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, ha valorado la reunión con Josep Borrell de "desilusionante y "sin medidas de ningún tipo" si se produjera un Brexit "duro" en la comarca. Así, ha lamentado que de nuevo los alcaldes han salido "con desilusión sobre todo" porque esperaban "recibir medidas concretas" que vengan a paliar la "situación y el desequilibrio que existe entre la comarca y Gibraltar".

"Es cierto que hemos recibido toda la información habida y por haber sobre las negociaciones actuales del Brexit con Gibraltar, pero también es cierto que si hay un Brexit duro y no hay acuerdo, no existe plan B para que el Campo de Gibraltar no sufra las consecuencias negativas de ese Brexit", ha matizado Romero.

El primer edil de Los Barrios ha señalado que es la tercera vez que los alcaldes se reúnen con un ministro de Exteriores desde el referéndum del Brexit y "siguen sin materializarse" esas medidas que se les ha dicho "por activa y por pasiva".

"Es hora de que que lleguen esas medidas, que ese Plan Integral para el Campo de Gibraltar sea efectivo y ponga en valor nuestras potencialidades, que lleguen las infraestructuras, que se implanten empresas y que llegue esa fiscalidad especial que tanto hemos pedido desde todos los ámbitos de la comarca", ha apuntado el alcalde.

Por último, Romero ha manifestado que espera que la próxima reunión, si se produce, "sea para buenas noticias que sí hay acuerdo", también para anunciar esas "medidas concretas" que les lleven a "ser ciudadanos de primera categoría" como merecen, y como cree que pueden ser "si se aprovechan todas las potencialidades del Campo de Gibraltar".

LA "CERCANÍA" DE BORRELL

De otro lado, la presidenta de Diputación de Cádiz, Irene García, que también estuvo presente en la reunión con el ministro, ha valorado que desde el Ministerio se haya contado con la presencia de la Diputación en este foro, como institución representativa de los intereses de la provincia de Cádiz. Así, ha apreciado la "cercanía" expresada por el ministro Borrell y su "implicación a la hora de afrontar soluciones para la ciudadanía del Campo de Gibraltar".

"Nos han confirmado la intención de constituir una comisión ad hoc que estará presidida por la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, como garantía de que será un órgano para resolver iniciativas transversales", procedentes por tanto de varios ministerios. García ha indicado que ese plan integral actuará en sectores como la protección jurídica, el empleo y la fiscalidad, así como las infraestructuras.

En la reunión celebrada en Madrid han participado los alcaldes de Algeciras, José Ignacio Landaluce; de Castellar, Juan Casanova; de Jimena, Francisco José Gómez Pérez; de La Línea, Juan Franco; de Los Barrios, Jorge Romero; de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix y de Tarifa, Francisco Ruiz Giráldez. También ha comparecido el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández.

Además, también han estado presentes el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco; el secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, Ángel Luis Sánchez Muñoz y el delegado del Gobierno autonómico en Cádiz, Juan Luis Belizón.