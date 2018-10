Alcalde de La Línea (Cádiz) lamenta la ausencia de proyectos para la ciudad tras la reunión con Borrell

Publicado 19/09/2018 14:52:58 CET

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco (La Línea 100x100), ha lamentado este miércoles la ausencia de proyectos para la ciudad tras la reunión celebrada este pasado martes en Madrid entre el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, con los alcaldes del Campo de Gibraltar.

En un comunicado, Franco ha censurado que esta reunión "no aportó nada nuevo a las peticiones formuladas desde hace años por parte del Ayuntamiento linense, especialmente en una situación como la actual marcada por el Brexit".

En esa línea, el primer edil se quejado de "la soledad de La Línea de la Concepción en torno a este asunto y su contrariedad con la fórmula de convocatoria de la reunión con el ministro, a la que también asistieron el resto de alcaldes de la comarca y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar".

Para Franco, lo "único positivo" de la reunión fue la disposición del ministerio para encomendar al secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, para la elaboración de un plan integral de la comarca.

En este sentido, ha señalado que se estudian fórmulas alternativas y confía en lo que ha calificado como la "última bala", que es el contacto con el secretario de Estado y el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, a quien va a solicitar una reunión, además de con el coordinador del Estado en el Campo de Gibraltar, José Medina, con el que se reúne este jueves.

"Voy a seguir pidiendo reuniones individuales y no me voy a quedar callado, pues no tengo aspiraciones políticas y pienso dejarme el pellejo por mi ciudad", ha apostillado el regidor linense.