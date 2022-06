Por Andalucía presenta un programa "para gastar hasta el último euro en mejorar" la provincia de Cádiz

CÁDIZ, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha presentado este martes en Cádiz un "ambicioso" programa de Gobierno para la provincia que "tiene como eje central a la gente", ha señalado en rueda de prensa la número dos de la candidatura, Alba Zambrano (IU). "Tenemos un programa para usar hasta el último euro de fondos públicos en la mejora de esta provincia", ha garantizado Zambrano en un encuentro ante medios de comunicación en el que ha estado acompañado por Rafael Oliva y por Juan Carlos Romero.

Según ha detallado Por Andalucía en una nota, los integrantes de la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde han desgranado propuestas en materia de empleo, infraestructuras, industria, igualdad, medio ambiente, servicios públicos o juventud.

"Tenemos un ambicioso programa de casi 100 páginas, elaborado concienzudamente tras reunirnos con cientos de colectivos y agentes sociales de toda Andalucía", ha remarcado Zambrano.

"Queremos mejorar el día a día de la gente y, para ello, hemos elaborado un programa para que la ciudadanía no tenga que esperar varios meses a ser operado, para que los informes de la dependencia se resuelvan antes de que la persona dependiente haya fallecido, para que el alumno con necesidades especiales no se sienta discriminado, para que la pequeña y mediana empresa reciba estímulos y para que todos y todas, con independencia de su origen y condición sexual, tengan las mismas oportunidades", ha destacado la número dos por Cádiz.

Además, ha insistido en el superávit no utilizado por el Gobierno de PP y Cs, aseverando que "no se va a dejar ni un euro guardado en los cajones, no como el Gobierno de Juanma Moreno, que dejó guardados más de 1.500 millones de euros sin ejecutar en lugar de ayudar a las pequeñas empresas como sí hizo el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos".

En este sentido, ha aludido al "gran potencial" que tiene la provincia, que "no se merece tener el paro estructural que soporta desde hace décadas" y ha señalado que, aunque "las medidas de los ERTEs del Gobierno central y la reforma laboral han conseguido frenar esta sangría, hace falta más".

"La Junta de Andalucía tiene las competencias en empleo y Juanma Moreno, aunque prometía que lo haría, no lo ha hecho, y la promesa de creación de 600.000 empleos se ha quedado en eso, en una promesa, Juanma no ha traído a esta provincia planes específicos de empleo y ha dejado tirado a los ayuntamientos, a los que ha recortado 113 millones de euros, a pesar de que son los que han estado en primera línea durante la pandemia", ha lamentado.

Ante esto, ha afirmado que un Gobierno de Por Andalucía "va a usar esos 1.500 millones que están guardados en el cajón en un plan de choque que esté centrado en los colectivos más castigados y con mayor riesgo de precariedad, va a establecer un complemento autonómico para los ERTE y aprobaremos un plan de empleo a través de los ayuntamientos de 400 millones para 2023 y 300 para 2024, así como un programa de empleo con incentivos directos a Pymes y autónomos".

Además, ha insistido en las propuestas concretas para la provincia de Cádiz, con "planes específicos, atendiendo bien a la singularidad de cada comarca, como ocurre con el Campo de Gibraltar, que padece una de las tasas de desempleo más elevadas y como zona fronteriza, soporta una mayor presión migratoria y mayores índices de exclusión y precariedad".

Esta singularidad queda también reflejada en "un plan de incentivos para el personal sanitario y educativo en determinadas zonas de la provincia menos atractivas para estos profesionales, como ocurre en la Sierra o de nuevo en el Campo de Gibraltar".

Zambrano también ha dejado patente la apuesta de Por Andalucía por el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación al edificio de Valcárcel, por el impulso a la Ciudad de la Justicia, así como la rehabilitación de la séptima y octava fase de Cerro del Moro en la capital gaditana.

"El futuro de la provincia pasa por el refuerzo de su industria", ha dejado claro la candidata. Por ello, "Por Andalucía va a dotar con recursos la estrategia aeroespacial y naval en Andalucía, para asegurar el empleo y caminar hacia a una diversificación de los sectores hacia una economía que prime los usos civiles en lugar de los usos armamentísticos".

Así, ha puesto como "ejemplo de lucha la del metal en defensa de un convenio digno", y ha asegurado que "vamos a vigilar el cumplimiento del acuerdo alcanzado y a impulsar sus efectos positivos al resto del sector del metal de Andalucía". Además, ha anunciado un Observatorio Andaluz para la Diversificación Industrial y un Plan de Reindustrialización Verde.

En materia de infraestructuras, Zambrano ha indicado que "sin un mapa de carreteras y comunicaciones eficientes y modernizadas no puede avanzar la provincia, es urgente invertir en infraestructuras, pero no sólo hay que anunciarlo y prometerlo, como hizo el PP fin de semana sí y fin de semana también con el desdoble de la A382, hay que hacerlo". Además, ha anunciado la mejora y ampliación de los transportes públicos en la Sierra de Cádiz, así como el impulso del tren de la Costa Noroeste y de la segunda fase del tranvía, desde Cádiz hasta Jerez.