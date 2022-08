Bendodo: Sánchez "se ha contagiado del socialismo malo andaluz que estuvo 40 años sin hacer nada, solo marketing"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que "el socialismo de Pedro Sánchez y de España se ha contagiado del socialismo malo de Andalucía que estuvo 40 años sin hacer nada, solo marketing", toda vez que ha asegurado que en casi cuatro años de gobierno de la primera legislatura "nos dimos cuenta de que Andalucía no era socialista y que las tres banderas que esgrimían siempre --sanidad pública, educación pública y servicio sociales-- eran tres fraudes".

Así lo ha indicado Bendodo en un acto provincial del partido en Jerez de la Frontera (Cádiz) junto a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en el que ha señalado que "del socialismo malo de Andalucía que llevaba 40 años sin hacer nada, pero que todo eran campañas de marketing y de publicidad, se ha contagiado el socialismo de Sánchez y en España", al tiempo que ha añadido que "el socialismo ahora más que nunca es como la quinta planta de El Corte Inglés, imagen y sonido, nada más".

Ha señalado que en el PP "nos podremos equivocar pero nunca vamos a fallar en cumplir la palabra dada, en gestionar y mejorar la vida de la gente", porque "somos el partido que está haciendo las propuestas al gobierno, con cinco pactos de Estado propuestos al presidente Sánchez".

Así, ha destacado que "otra España mejor es posible, como lo fue Andalucía y como lo va a ser Jerez", eso lo "ha demostrado Juanma Moreno en tres años y medio", el cual ha invertido en la provincia de Cádiz "1.100 millones de euros" y "se ha potenciado la inversión de cadi 2.000 millones de euros de iniciativa privada". Además, ha resaltado que se "han conseguido proyectos históricos" y, en Jerez, "veremos como en pocas semanas se dan pasos importantes en el Centro de Salud de Diez Mérito o el impulso del Museo del flamenco".

"Eso es gestión y resultado, la bandera del PP frente a esas falsas banderas de la educación, la sanidad y los servicios sociales", ha manifestado, para añadir que en casi cuatro años de gobierno de la primera legislatura "nos dimos cuenta de que Andalucía no era socialista y que las tres banderas que esgrimían siempre --sanidad pública, educación pública y servicio sociales-- eran tres fraudes, porque despedían médicos, reducían los presupuestos en dependencia y en educación exportábamos un 25% de fracaso escolar, una cifra que se ha reducido hoy siete puntos".

Ha incidido en que el socialismo "creía que era el dueño de Andalucía, y Andalucía no era socialista, lo que pasa es que el socialismo iba dopado a las elecciones", para añadir que el PSOE "cogía 700 millones de los parados y los distribuía entre sus amiguetes y colocaban a compañeros del partido de forma fraudulenta como intrusos en los ERE", además de "montar un red clientelar para poder presentarse a las elecciones y tener todo controlado, y los andaluces abrieron los ojos el 2 de diciembre de 2018".

En este sentido, el coordinador general del PP ha calificado de "buena noticia" que por fin salga la sentencia de los ERE y "pasemos página de una etapa negra, pero una mala noticia que otra vez después de cuatro años se vuelva a hablar en negativo de Andalucía". Ha añadido que la comunidad andaluza "mira al futuro con seguridad y también queremos hacerlo en el conjunto del país".

"La bandera del gobierno de Moreno es lo que queremos ver en España con Alberto Núñez Feijóo, es la bandera del PP frente a las falsas banderas del socialismo", ha incidido Bendodo. "Los papeles están cambiados: el Gobierno se dedica a hacer política y el Partido Popular a hacer las propuestas de Estado. Es de nota", ha subrayado.

SÁNCHEZ "ESTÁ NEGANDO LA CRISIS"

Asimismo, se ha referido a los datos del paro de julio conocidos el pasado martes, un "mes en el que tradicionalmente se crea empleo y este año se han destruido 3.200", mientras que el socialismo "sigue tocando las palmas" y Sánchez "está negando la crisis", siendo "la recuperación más tardía cuanto más tarde aceptemos la realidad". "Pido al gobierno central que se deje de frivolidad y soberbia, que esto es muy serio", ha manifestado.

Por último, ha criticado que "con la que está cayendo Sánchez se inventa una oficina de planificación política", al tiempo que asegura que "no sabe si los comunistas de Podemos" le habrán obligado a ello, para añadir que "lo que está claro es que Podemos no es un partido que pueda estar ni un minuto más en el Gobierno, no es un partido para gobernar, sino para protestar, para eso nació".