La Junta refuerza la vigilancia en el embalse del Guadalcacín (Cádiz) para detectar captaciones no autorizadas

Vigilancia de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía en el entorno del embalse de Guadalcacín - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma, ha intensificado las labores de inspección y control en el entorno del embalse del Guadalcacín, en la provincia de Cádiz, ante el incremento de transformaciones de parcelas de secano a regadío en los últimos años.

Estas transformaciones han dado lugar a la implantación de cultivos intensivos como el olivar y el almendro, que requieren elevadas dotaciones de agua, ha advertido la Junta en una nota.

Esta operación se enmarca en los Planes de Inspección, Vigilancia y Control en materia de Aprovechamientos de Aguas y constituye una continuación de las actuaciones ya realizadas el pasado verano en los cauces de los ríos Guadiaro y Algarrobo, donde se llevaron a cabo inspecciones coordinadas entre técnicos de la Consejería, agentes de la guardería fluvial y unidades de la Policía Nacional adscrita.

En el entorno del embalse de Guadalcacín se han llevado a cabo inspecciones de campo centradas en sondeos y captaciones directas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y detectar posibles usos no autorizados del recurso hídrico. Las actuaciones han permitido identificar diversos indicios que apuntan a la existencia de extracciones irregulares, lo que ha motivado la apertura de procedimientos de análisis técnico y jurídico para evaluar su alcance y legalidad.

Durante las inspecciones se han detectado infraestructuras de captación no autorizadas de diversa tipología, incluyendo pozos, sondeos, balsas, canalizaciones de riego y tomas en cauces fluviales y directas al mismo embalse.

Las principales irregularidades observadas comprenden la ausencia de autorizaciones administrativas, la derivación de caudales sin título habilitante, la falta de medidas de seguridad, así como la manipulación, mal funcionamiento o inexistencia de dispositivos de control como contadores volumétricos.

Las inspecciones han combinado las visitas presenciales sobre el terreno con el uso de tecnologías avanzadas, como imágenes satelitales y drones operados por funcionarios policiales. Esta integración ha permitido obtener información precisa sobre el uso del suelo y del agua, facilitando la identificación de posibles irregularidades y la adopción de medidas correctoras de forma más eficaz.

CANAL DE DENUNCIAS ANÓNIMAS

La Junta ha explicado que el operativo de las actuaciones se ha desarrollado en las fechas programadas, siendo la última jornada la del pasado miércoles 3 de diciembre.

En concreto, las inspecciones se realizaron los días 23 de octubre, 3 de noviembre y 11 de noviembre, levantándose en cada ocasión el acta de inspección correspondiente para su posterior análisis por el Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Delegación Territorial.

Desde la Secretaría General del Agua se ha insistido en que estas actuaciones tienen como objetivo garantizar un uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos conforme a la Planificación Hidrológica vigente, protegiendo tanto las masas de agua superficiales como subterráneas.

En este sentido, se ha planteado la implantación de un canal de denuncias anónimas, orientado a centralizar y gestionar de manera sistemática este tipo de comunicaciones. Dicha herramienta se concibe como un mecanismo eficaz para reforzar la vigilancia y garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de aguas, asegurando en todo momento la confidencialidad y el anonimato de los denunciantes.