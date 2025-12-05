El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en rueda de prensa junto a la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la Ciudad de la Justicia de Cádiz comenzarán el próximo 15 de diciembre con el acto de la primera piedra, tal y como ha anunciado este viernes el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en una rueda de prensa en la que ha detallado cómo se va a desarrollar el proyecto para compatibilizar la reforma de las naves, el depósito y las casas de los ingenieros con la construcción del nuevo edificio necesario hasta completar un complejo de 38.500 metros cuadrados.

La ejecución se dividirá en seis fases que simultanearán los trabajos en las distintas zonas para agilizar "lo máximo posible" una infraestructura "muy necesaria", con el objetivo de que los primeros servicios judiciales puedan funcionar ya en el nuevo complejo "en enero de 2029", ha apuntado el consejero en una nota de la Junta.

Nieto ha reconocido que se trata de una obra "compleja" por el volumen y por "la necesidad" de preservar edificios que cuentan con protección patrimonial e integrar la Ciudad de la Justicia con otros grandes proyectos previstos por el Ayuntamiento en una zona "en el corazón de Cádiz" llamada a "cumplir un papel fundamental en la transformación de la capital gaditana".

En este sentido, ha señalado que el impacto "se va a notar de manera inmediata con la transformación de los barrios de alrededor", como ocurrió con la Ciudad de la Justicia en el barrio de Teatinos en Málaga o en Palmas Altas en Sevilla.

Los trabajos comenzarán dentro de diez días con la adaptación del terreno y protección del Depósito de 1961 y el jardín histórico. Es la llamada Fase 0, con un coste de 130.680 euros y que durará cinco meses.

El consejero ha dejado claro que para agilizar la ejecución se desarrollarán varias actuaciones en paralelo. Así, no se esperará a que terminen esos trabajos para comenzar la Fase 1, centrada en la consolidación de las dos Casas de los Ingenieros, que al igual que el Depósito, cuentan con protección patrimonial. Una actuación que saldrá a licitación en enero, con un presupuesto de 893.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

A este respecto, ha explicado que estos trabajos previos "son fundamentales" para que la obra de construcción del nuevo edificio y el resto de las actuaciones en la zona no perjudique a los edificios existentes, que por su valor patrimonial han de conservarse.

Será la Fase 2 la que permitirá adecuar ya para el nuevo uso judicial el primero de los edificios que se pondrá en funcionamiento, como el antiguo Depósito, con 7.732 metros cuadrados y destinado a albergar los servicios comunes General y de Ejecución y todas las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La rehabilitación costará 19.180.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de 21 meses, aunque como ha apuntado "primaremos en la licitación la mayor agilidad", con el objetivo de que las obras terminen en diciembre de 2028 y que "en cuanto esté terminada empezarán a trasladarse servicios". Así, la Ciudad de la Justicia de Cádiz empezará a tener uso "en enero de 2029".

La Fase 3 es "la más compleja y costosa", en palabras de José Antonio Nieto, ya que se trata de la construcción del nuevo edificio que tiene que integrarse funcionalmente con el resto y estar adaptado a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, lo que "nos ha obligado a hacer cambios".

Esta obra se hará por colaboración público-privada mediante un tipo de contrato "poco habitual" como es la concesión de obra pública. La Junta no empieza a pagar el canon anual hasta la entrega del edificio y durante el tiempo previsto en el contrato --27,3 años-- la empresa adjudicataria asume los servicios básicos de limpieza, reposición y "un mantenimiento muy exigente" para que a la finalización del tiempo del contrato el edificio esté "en perfecto estado como si se acabara de construir".

Nieto ha explicado que eso es lo que eleva el coste total de esta fase a 289.449.437,59 euros (IVA incluido). De este importe, un 60% va destinado al pago de la construcción y su financiación y el 40% al pago de los servicios durante los 27,3 años de vigencia del contrato.

Además, ha aclarado que la ventaja para la Junta de hacerlo por concesión de obra pública radica en que "se va pagando progresivamente sin generar déficit y sin asumir los costes de mantenimiento durante ese tiempo". En este sentido, ha detallado que en esos servicios incluyen no solo la limpieza, la gestión de archivos, servicios energéticos, sino también todo el mantenimiento y las reposiciones necesarias de elementos como ascensores o los sistemas de climatización.

El nuevo edificio, de unos 20.800 metros cuadrados, albergará todos los órganos del Tribunal de Instancia, la Audiencia Provincial, Juzgado de Guardia, salas de vistas, zona de detenidos, todos los servicios de apoyo a la Justicia como la asistencia a víctimas (SAVA) o la mediación (PIMA y Sempa), además del espacio para los colegios profesionales.

La rehabilitación de las naves es la Fase 4, cuya puesta en funcionamiento coincidirá con la del Depósito a finales de 2028 y principios de 2029. Serán espacios "especialmente importantes para la Ciudad de la Justicia", ya que albergarán los archivos y un Salón de Actos para "celebrar eventos que conecten la Administración de Justicia con la ciudadanía", ha comentado el consejero.

La inversión prevista es de 13,2 millones y el plazo de ejecución es de 17 meses.

RESERVA DE ESPACIO PARA FUTUROS CRECIMIENTOS

Finalmente, se ha previsto una última fase para acondicionar las Casas de los Ingenieros con el fin de tener espacio reservado, en función de la ordenación del resto del complejo, para si fuera necesario albergar el Decanato, la Coordinación Provincial de los LAJ, las oficinas de gestión de la sede y las Juntas electorales.

Ahora mismo todo ello cabría actualmente en el resto, pero el proyecto prevé la posibilidad de ubicarlos en las casas si en el futuro se dota al partido judicial de nuevas plazas de jueces y servicios.

Nieto ha destacado que con este proyecto la Junta de Andalucía "asume una responsabilidad con Cádiz para mantener una inversión en los próximos 30 años superior a 300 millones", que unifica en un solo complejo el servicio de Justicia en la ciudad, actualmente disperso en varios edificios, "muchos de ellos con problemas de espacio y que no reúnen las condiciones dignas para los profesionales y los usuarios".

Cádiz pasará así de tener 13.500 m2 de uso judicial a 38.500, "un salto considerable" no solo con lo que hay sino con los 22.000 m2 inicialmente previstos.

El consejero ha subrayado que la Ciudad de la Justica ha sido "una prioridad" del Gobierno de Juanma Moreno, en la que se comenzó a trabajar "desde el principio", y ha agradecido el impulso en primera persona del presidente y el apoyo del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y del Ayuntamiento de Cádiz, con quien se ha trabajado para garantizar que la movilidad que no sature la zona y la disponibilidad de aparcamiento.