Cádiz es la segunda provincia de Andalucía donde más horas extras se realizan, según un informe de CCOO

Publicado 31/05/2019 14:48:10 CET

CÁDIZ, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El informe trimestral elaborado por CCOO sobre las horas extras sitúa a Cádiz como la segunda provincia andaluza donde más horas extras se realizan en toda Andalucía, con un total de 77.710, de las cuales 22.307 no son remuneradas.

Por ello, la Unión Provincial de CCOO de Cádiz ha expresado que estos datos junto con la reciente regulación del control horario deberían de aflorar "cientos de puestos de trabajos e ingresos fiscales", según ha informado el sindicato en un comunicado.

Las 77.710 horas extras equivalen a 1.943 empleos semanales a tiempo completo, y las horas extra no remuneradas "impiden la creación de 558 puestos de trabajo en la provincia gaditana", lo que refleja "una tendencia por parte de los empresarios de evitar las nuevas contrataciones y cargar de horas a los trabajadores que están en plantilla".

Por su parte, la secretaria general de CCOO en Cádiz, Lola Rodríguez, ha afeado que "muchos empresarios se están llenando los bolsillos a costa de los trabajadores y el fraude fiscal", al tiempo que ha señalado directamente a la patronal como "la responsable de los resultados del informe y la falta de control por parte de la Inspección de Trabajo".

El informe se ha llevado a cabo a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2019 y que pone el foco especialmente en el montante de horas no remuneradas, así como en los sectores y perfiles de la provincia que salen peor y mejor parados.

El sector del transporte cuenta con un mayor porcentaje de horas extraordinarias que no son pagadas, seguidos del de intermediación financiera. En contraposición, sectores que, a priori, siempre han sido concebidos como propensos a realizar horas extras y que no fuesen reguladas ni remuneradas como la construcción o los empleados del hogar, son los que menos sufren este problema.

Los directores y gerentes son quienes más horas extra realizan y, tras ellos, los técnicos y profesionales de apoyo y los técnicos y profesionales intelectuales. En último lugar se sitúan los empleados de restauración y comercio, con un 23,9 por ciento de horas no remuneradas y los operarios de maquinaria con un 17,4 por ciento.

El documento refleja además que quienes disponen de jornada completa se les pagan menos horas extras que a aquellos que desarrollan su actividad laboral a tiempo parcial, y según el tipo de contrato, el gaditano con un contrato indefinido hace más horas extras sin que le sean remuneradas que los que tienen un contrato temporal.

Igualmente, el documento pone como perfil más habitual de trabajador que no cobra sus horas extra a una mujer, de más de 55 años, contratada a tiempo completo y de forma indefinida. Así, no son los jóvenes los que más horas extra no remuneradas realizan (17,4% de horas) sino los mayores de 55 años, que solo reciben remuneración por tres de cada diez horas de más que están en el trabajo.

El perfil demuestra, además, que la brecha salarial y de género sigue "muy patente" en la sociedad gaditana dado que un seis por ciento más de mujeres que de hombres "regalan" horas extra a su empresa, casos que "impiden la creación tan necesaria de puestos de trabajo".

Por todo ello, desde CCOO han reclamado tanto a la Inspección de Trabajo como a los gobiernos "una mayor rigurosidad en el cumplimiento de las normas laborales como el afloramiento de los ingresos públicos en materia fiscal y seguridad social que mejorarían la situación económica tanto de los trabajadores como del estado y atendería de forma urgente y prioritaria la creación de mayor y mejores puestos de trabajo".