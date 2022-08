Cs pide la comparecencia de la ministra por el tren rodeado por el fuego porque "no hubo más desgracias de milagro"

ROTA (CÁDIZ), 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha anunciado este jueves que su Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados ha solicitado la comparecencia en comisión de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, por el episodio del tren que cubría el trayecto Valencia-Zaragoza que se vio rodeado por las llamas durante el incendio de Bejís (Castellón) tras considerar que "si no hubo más desgracias humanas es un milagro".

En declaraciones a los medios de comunicación en Rota (Cádiz) tras visitar diferentes comercios, Arrimadas ha evocado que "pudimos ver imágenes terribles de un tren atrapado por las llamas", por lo que ha considerado necesario "dar muchas explicaciones de ese tren circulando por ese lugar", mientras que ha considerado que este episodio "no es un caso aislado" después de esgrimir que "España es un país muy vulnerable a los incendios".

Arrimadas ha considerado a partir del episodio del tren atrapado por las llamas que "se está quemando España", ante lo que ha pedido "una actuación coordinada y moderna".

La líder de Cs ha reclamado consecuentemente como "una prioridad nacional" la prevención de los incendios forestales, reclamación que ha sustentado en el hecho de que "no se está trabajando en las zonas forestales, que están abandonadas, no se limpia en invierno, no se trabaja en los cortafuegos".

Tras evocar que afrontamos un año que es "el peor que se recuerda", así como "la que puede ser la peor sequía en 500 años", Arrimadas ha retratado la falta de cooperación entre las administraciones por cuanto ha considerado que "no puede seguir el Gobierno echándole las culpas a las comunidades autónomas, las comunidades lavándose las manos y pasándoselo a las diputaciones", para colegir entonces que "tiene que ser una prioridad nacional un Plan Nacional de Prevención de Incendios", encaminado a propicar "una actuación rápida y coordinada".

Arrimadas, quien ha demandado "más tecnología para actuar de forma rápida cuando se detecta un incendio", ha sostenido que España es "uno de los países más vulnerables de Europa en incendios forestales", de manera que ha demandado "actuar de manera imperiosa" al tiempo que ha reivindicado que su partido "reconoce el cambio climático con el aumento de las temperaturas, pero se está abandonando el campo, no se deja limpiar el camino sin tener que pedir tropecientos permisos". "Las dos cosas son ciertas", ha apostillado.