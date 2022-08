Arrimadas espera que el Gobierno "no tenga la poca vergüenza" de indultar a Griñán por "el peor escándalo de corrupción"

ROTA (CÁDIZ), 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha asegurado este jueves su temor por el hecho de que el Gobierno contemple conceder el indulto parcial al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado por prevaricación y malversación en el caso ERE.

"Espero que no tenga la poca vergüenza de indultar a quienes han participado en la peor trama de corrupción sólo porque sean sus colegas de partido", ha asegurado Arrimadas en declaraciones a los medios tras hacer una visita a comercios en Rota (Cádiz).

"No me preocupa lo que pida la familia de Griñán, lo que me preocupa es lo que vaya a hacer el Gobierno", ha sostenido Arrimadas, quien ha considerado que proyectan una imagen de los expresidentes Chaves y Griñán como si fueran "poco o más o menos hermanitas de la caridad, mártires", tras recordar que "han sido condenados en firme por delitos gravísimos en el peor escándalo de corrupción de la historia de España".

La presidenta de Cs ha considerado que por su condición de "andaluza" es "una auténtica vergüenza que miembros del Gobierno se dediquen a justificar a estos señores", por lo que ha reiterado su despreocupación por los planes que albergue la familia para el indulto parcial mientras que ha puesto el foco en la reacción del Gobierno.

"Lo que importa es lo que va a hacer el Gobierno", ha reiterado.