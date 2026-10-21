Un detenido en Conil tras desmantelar un activo punto de venta de cocaína y hachís en el centro del pueblo

Droga y dinero intervenido a un detenido en Conil. - GUARDIA CIVIL

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado un activo punto de venta al menudeo de cocaína y hachís en la localidad de Conil de la Frontera donde el detenido utilizaba la vivienda de un familiar de avanzada edad para almacenar, manipular y vender en dosis la cocaína y el hachís.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, el detenido distribuía la droga en pequeñas dosis desde la puerta del domicilio, situado a pocos metros de un centro escolar, a jóvenes de diferente rango de edad lo que generó una gran alarma y malestar vecinal. También empleaba el método conocido como 'telecoca', repartiendo la droga por toda la localidad trasladándose en patinete eléctrico.

Como resultado de la operación y del registro domiciliario se intervinieron 22 dosis y 15 gramos de cocaína, 47 gramos y once dosis de hachís, dos balanzas de precisión y recortes varios destinados a la confección de las dosis que vendían al menudeo, por lo que se procedió a su detención por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El operativo se inició durante el mes de junio cuando los guardias civiles del Área de Investigación del puesto de Conil de la Frontera tuvieron conocimiento de que en el interior de un inmueble de la localidad se establecía un posible punto de venta de droga al menudeo, que conllevaba un trasiego constante de personas jóvenes de diferente rango de edad en las inmediaciones del domicilio, situado en pleno núcleo urbano y a pocos metros de un centro escolar, lo que estaba generado una gran alarma social entre los vecinos del municipio.

Estas sospechas cobraron fuerza después de numerosas gestiones y vigilancias discretas donde los agentes comprobaron que el modus operandi del detenido consistía en la venta de droga al menudeo desde la puerta del domicilio de un familiar de avanzada edad actuando con total impunidad las 24 horas del día.

Además, el detenido, con la posible intención de sacar más rendimiento al negocio ilegal y, del mismo modo, intentar despistar y evadir la acción policial, utilizaba el método conocido como 'telecoca', donde repartía la coca y el hachís por toda la localidad trasladándose en patinete eléctrico.

El detenido, por delito contra la salud pública por tráfico de drogas, es un vecino de la localidad, de 26 años de edad, con antecedentes por los mismos hechos.