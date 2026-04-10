Detenido en Jerez tras ser sorprendido robando cable de cobre de una estación repetidora de telefonía

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona tras ser sorprendido robando cable de cobre en el interior de una estación repetidora de servicio para telefonía, ubicada en el distrito sur de Jerez de la Frontera (Cádiz) y perteneciente a una de las grandes operadoras estatales, lo que podría haber afectado a cerca de 100.000 habitantes de la zona sur, este y parte de la almendra central del núcleo urbano.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos ocurrieron sobre las 3,25 horas de la madrugada del lunes, cuando la sala del 091 recibía aviso de alarma, así como de la captación de figuras humanas a través de las cámaras de seguridad, en el interior de una estación repetidora de servicio para telefonía ubicada en el distrito sur.

De forma inmediata varias unidades radiopatrulla se dirigieron a la zona para comprobar los hechos y a su llegada los agentes sorprendían en el interior del recinto vallado a un individuo, encapuchado, transportando mediante rodadura grandes bobinas de cable que estaba sustrayendo del interior de la instalación tras haber fracturado el vallado exterior y las puertas de seguridad interiores.

Por su parte, el presunto ladrón al percatarse de la presencia policial trató de huir, teniendo para ello que volver a saltar la valla exterior, de tres metros de altura, y una pérgola antirrobo.

Finalmente fue alcanzado y detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza, siendo recuperados más de 400 kilos de cable de cobre. Además en el interior fueron intervenidas numerosas herramientas utilizadas para llevar a cabo el delito y en las inmediaciones fue localizado e incautado un vehículo que ya se encontraba cargado con material sustraído.