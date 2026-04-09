Los centros sanitarios del Campo de Gibraltar (Cádiz) celebran jornadas de puertas abiertas para los futuros residentes

Jornada de puertas abiertas para futuros residentes en el Hospital de Algeciras (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Las áreas de gestión sanitaria Campo de Gibraltar Oeste y Este, en la provincia de Cádiz, han celebrado esta semana jornadas de puertas abiertas con el objetivo de que los futuros residentes conozcan los centros, tanto hospitales como de Atención Primaria, donde pueden iniciar su formación sanitaria especializada.

Estos foros presentan la oferta docente y la distribución de plazas por especialidad, y pretenden informar a los futuros residentes sobre las actividades asistenciales, docentes e investigadoras, así como motivar un intercambio de experiencias entre residentes, tutores y equipo directivo, con la finalidad de resolver dudas, ha indicado la Junta en una nota.

La jornada del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste se celebró este pasado miércoles en el Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras, un área que este año oferta 28 plazas entre Atención Hospitalaria y Primaria.

Por su parte, El Hospital Universitario de La Línea ha acogido a los futuros residentes, para los que el Área de Campo Gibraltar Este cuenta con una oferta de 17 plazas, en concreto, nueve de Medicina Familiar y Comunitaria, cuatro de Enfermería Familiar y Comunitaria, y una plaza de Medicina Interna, de Ginecología y Obstetricia, de Laboratorio Clínico, y de Farmacia Hospitalaria.

Con esta iniciativa en el Campo de Gibraltar se completa la presentación de la oferta docente en los hospitales, áreas y el distrito de la provincia de Cádiz. En total, los centros sanitarios de la provincia ponen a disposición de los futuros residentes 269 plazas, siete más que en 2025.