La empresas de alquiler vacacional de Cádiz prevén unos últimos meses del año "bastante malos"

Terraza de unos de los apartamentos gestionados por Enjoy the Light

CÁDIZ, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de alquiler vacacional se enfrentan tras el verano a una de las épocas más duras del año debido a los efectos producidos por la pandemia del Covid-19, que ha mermado la cantidad de turistas extranjeros que visitan la provincia gaditana.

Susana Castillo, propietaria de la empresa de alquiler de apartamentos turísiticos en Cádiz capital 'Enjoy the Light', prevé que "los meses de octubre, noviembre e incluso final de año van a ser bastante malos" porque en invierno "un 80 por ciento del turismo que viene es extranjero".

En declaraciones a Europa Press, la empresaria gaditana ha recordado que "a nivel de ocupación, la primera quincena de julio fue malísima, la segunda se normalizó y el mes de agosto ha tenido ocupación normal", aunque ha reconocido "que se tuvieron que rebajar mucho los precios". "Se han tenido que ofertar los precios a la baja porque, evidentemente, el turismo solo ha sido nacional", ha resaltado.

En este sentido, Castillo ha explicado que "esto se ha llevado bien por el hecho de que el turismo nacional que viajaba a los hoteles ha decidido viajar a los apartamentos, y eso ha compensado un poco la falta de turismo extranjero, pero a nivel precios sí que es verdad que ha habido bastante competencia y se ha tenido que tirar bastante a la baja".

Así, ha detallado que "septiembre está siendo malísimo a nivel de ocupación". "Esta es la época en la que empiezan a venir más extranjeros, incluso más que en verano, entonces estos meses se prevén bastante malos, septiembre está siendo una catástrofe", ha subrayado.

Con la declaración del estado de alarma, Susana Castillo se vio obligada "a hacer un cese de actividad, ya que mientras que no se pudo alquilar nada la empresa no tuvo ingresos". "Trabajamos a comisión y nos quedamos a cero", ha confesado, puntualizando que "en estos meses que vienen habrá que tirar de fondos y a esperar que no se acaben".

La empresa gaditana 'Enjoy the Light' nació en febrero de 2018 porque, según ha explicado la empresaria, "la situación y el trabajo en Cádiz no eran muy halagüeños y se quiso intentar hacer esto" porque le veía "futuro". "Empecé con un apartamento, a los dos meses tenía tres y ahora mismo tenemos una flota de 17 apartamentos y vamos muy bien", ha concluido.