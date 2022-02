Espadas dice que "Andalucía se merece un presidente que esté centrado en los problemas reales de la gente"

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha afirmado que "Andalucía se merece un presidente que esté centrado en los problemas reales de la gente". "Llevamos meses y esto parece una especie de lotería en la que según pasa algo en España se habla de si va a haber adelanto electoral en Andalucía o no", ha añadido.

En declaraciones a los periodistas, Espadas ha apuntado que "la pregunta es por qué" se piensa que el Gobierno andaluz va a adelantar las elecciones. Para el líder andaluz de los socialistas, "lo mismo es que está aburrido de esta legislatura, parece como que no tiene proyecto, le sobra el dinero en los cajones pero no invierte en los problemas de los andaluces, no sabe qué hacer con los fondos europeos, y ante toda esta situación parece que le sobra legislatura".

"Unos días nos dice que si nos portamos mal convoca elecciones y otros días que no, que va a terminar la legislatura, porque está viendo, eso sí, que hay mucho lío en el PP o tiene a Vox comiéndole terreno", ha añadido.

En este sentido, Espadas ha manifestado que "cuando uno es presidente de la Junta puede hacer lo que hace Juanma Moreno, que es ir a los sitios a inaugurar, a descubrir una placa o a decir que va a haber un tranvía y no invitar ni siquiera al alcalde, como pasó en Chiclana (Cádiz), o puede hacer otra cosa que es sentarse con los vecinos, escuchar las críticas y comprometerse a tomar cartas en el asunto y llevar a cabo una inversión en un centro de salud, como se está demandando en el municipio chiclanero", donde ha estado el líder socialista reunido con usuarios.