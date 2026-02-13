La lluvia anega la A-381 y sufre un derrumbe a la altura de Medina (Cádiz) que obliga a habilitar un desvío

Archivo - Imagen de archivo de obras en la autovía A-381 entre Jerez y Los Barrios. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera A-381, que enlaza Jerez con el Campo de Gibraltar hasta Los Barrios, se encuentra anegada y ha sufrido un derrumbe entre los kilómetros 25 y 31, sentido Jerez en Medina Sidonia, por lo que se encuentra cortada en ese punto, aunque ha sido habilitado un desvío en el kilómetro 28 para poder continuar la marcha.

Según ha indicado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), actualmente en Andalucía hay un total de 144 carreteras afectadas y la mayoría de las afecciones se encuentran en la provincia gaditana con hasta 37 vías cerradas al tráfico rodado.

La Dirección General de Tráfico ha recordado que el estado de las carreteras está muy comprometido en algunos puntos por lo que es fundamental evitar desplazamientos en las zonas afectadas y, en caso necesario, planificar bien las rutas, seguir indicaciones y extremar la prudencia, disminuyendo la velocidad y aumentado la distancia de seguridad.

Cabe recordar que el temporal sigue activo en la provincia con una nueva borrasca que ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología active para este viernes avisos meteorológicos en todas las provincias andaluzas. En Cádiz se ha activado nivel naranja (peligro importante) por fenómenos costeros en el Estrecho (Cádiz), con vientos de fuerza 8 de hasta 75 kilómetros por hora y olas de hasta cinco metros.

Además, también hay aviso naranja por lluvias en la comarca gaditana de Grazalema por acumulados de hasta 110 litros por metro cuadrado en 12 horas y 180 litros en 24 horas.