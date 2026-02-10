Empleo ejecuta ya al 60% el proyecto singular de formación en el sector naval con todas las aulas llenas en Cádiz

Daniel Sánchez en la reunión de coordinación del Proyecto Singular del Sector Naval. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha celebrado una reunión de coordinación del Proyecto Singular del Sector Naval y ha recordado que la Consejería de Empleo asignaba para este proyecto en la Bahía de Cádiz un presupuesto de 2,3 millones de euros en distintas convocatorias. Asimismo, ha señalado que se ejecuta ya al 60% con todas las aulas llenas.

En una nota, la Junta ha señalado que en esta primera edición del proyecto singular que comenzó el pasado mes de mayo de 2025 se concedieron en torno a 550.000 euros para acciones formativas dirigidas a personas desempleadas y ocupadas en el sector naval. Hasta el mes de mayo de este año 2026, se realizarán un total de 137 cursos, con capacidad para algo más de 2.000 alumnos.

A esta sesión de trabajo ha asistido el secretario general de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca), José Muñoz Flores, el presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz (CMNC), José Luis García Zaragoza, y representantes del Grupo Blue Parrot y de las empresas de formación Tecnofor Sur, y AIMA Formación y Empleo.

Durante la jornada se ha revisado el desarrollo de la planificación formativa, que actualmente está al 60%. Del total de cursos, se han realizado ya 81, en los que han participado 1.215 alumnos, la mayoría procedentes de la Bahía de Cádiz, de Jerez de la Frontera y de los municipios del Bajo Guadalquivir, principalmente.

Las entidades participantes en la reunión han manifestado abiertamente su agrado y su satisfacción con el desarrollo de los cursos que se están realizando hasta ahora, reconociendo la utilidad de las iniciativas formativas impulsadas hasta el momento, que están teniendo una alta inserción laboral.

Muchos de los alumnos que realizan las prácticas en estos cursos en las empresas del sector, una vez finalizadas éstas, son contratados por las mismas para completar sus plantillas, ha señalado la Junta, que ha indicado que en este contexto, se han puesto sobre la mesa posibles nuevas especialidades formativas vinculadas al sector, que se abrirán camino en la programación formativa de una nueva convocatoria que prevé su publicación en los próximos meses.

El mantenimiento y la actualización de certificados profesionales específicos para actividades del sector naval ha ocupado también un lugar en la reunión, al considerarse una herramienta fundamental para acreditar competencias, facilitar la movilidad laboral y reforzar la empleabilidad del alumnado.

Para Daniel Sánchez, en esta jornada "constatamos el cumplimiento de un doble objetivo de este programa: por una parte, al contar con el sector naval para diseñar una formación a medida, las empresas del sector se sienten parte del proceso y señalan con mayor acierto sus necesidades; y por otra parte, el alumnado que realiza estos cursos está encontrando un empleo en muchos de los casos".

Para el delegado territorial es importante remarcar la importancia que tiene "la interlocución con los agentes sociales y orientar los recursos públicos hacia una formación con impacto directo en el empleo estable y de calidad".