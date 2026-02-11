La Junta reparte en Cádiz 4.000 ejemplares impresos de la revista 'Artesanos. La otra mirada del Carnaval'

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, y la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval en el Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, posan con la revista 'Artesanos. La otra mirada del Carnaval' - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha editado la tercera edición de la revista 'Artesanos. La otra mirada del Carnaval', una publicación impulsada bajo la marca 'Artesanía hecha en Andalucía' que tiene como objetivo reconocer y dar visibilidad al trabajo de los artesanos que cada año "visten" las tablas del Gran Teatro Falla y las calles de Cádiz durante el Carnaval.

En esta edición se han impreso 4.000 ejemplares en papel, repartidos durante las sesiones de semifinales del COAC en el Gran Teatro Falla de Cádiz, y 4.000 tarjetas con código QR que permiten acceder a la versión digital de la revista con contenidos dinámicos, ha informado la Junta en una nota.

Con esta entrega, la Junta consolida una iniciativa que nació hace tres años con la voluntad de "otorgar un espacio propio" a los profesionales de la escenografía, el maquillaje, la peluquería, el atrezo y la sastrería del Carnaval de Cádiz.

Para el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, el Carnaval constituye "un escaparate inmejorable para los artesanos, proyectando su trabajo a nivel nacional e internacional". Iniciativas como esta revista, ha abundado, "buscan que el reconocimiento que reciben sobre el escenario se traduzca también en oportunidades, modernización y futuro para el sector".

En el interior, la publicación dialoga con el pregonero del Carnaval de este año, Manu Sánchez, sobre la importancia de la puesta en escena y el papel fundamental que desempeñan los artesanos en el resultado final de cada agrupación. Asimismo, profundiza en la trayectoria y el trabajo de nombres propios del sector como Raquel Jove, autora del cartel oficial; Manuel Sánchez, gerente de Imaginarte y referente viñero en escenografía; la costurera Encarna Higuera, con más de cuatro décadas dedicadas a la confección de tipos; y Paula Corrales, experta en caracterización y maquillaje.

La revista incluye también un sentido recuerdo a José Antonio Migueles, figura clave en la evolución escenográfica del Carnaval, de la mano de su hermano Nandi Migueles, y aborda una cuestión de plena actualidad como es la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos creativos, analizando cómo esta herramienta está influyendo en el diseño de escenografías que, en muchos casos, resultan difícilmente realizables.

Además, el ejemplar incorpora textos dedicados a la memoria de la artesanía del Carnaval, repasando personajes y momentos que han sido determinantes para consolidar esta fiesta como insignia de la ciudad.

Daniel Sánchez ha subrayado que desde la Junta de Andalucía "queremos que esa admiración hacia el trabajo artesano no se quede solo en el Falla, sino que se traduzca en apoyo, en oportunidades y en futuro para la artesanía". También ha animado a leer esta tercera edición, "con la que queremos seguir cuidando esta forma de entender la cultura y esta manera tan nuestra de contar quiénes somos".

Asimismo, ha agradecido a quienes hacen posible la revista y, especialmente, a "quienes, cada año, consiguen que Cádiz vuelva a sorprender al mundo".

El Ayuntamiento de Cádiz ha participado en esta tercera edición de la revista, reafirmando su compromiso con el sector artesanal vinculado al Carnaval.

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha agradecido a la Junta la edición de una revista que "permite dar visibilidad a un sector muy importante para nuestra ciudad como es el de los artesanos del Carnaval, que generan actividad económica y también empleo".

En este sentido, ha reivindicado "el talento y la creatividad" de unos artesanos que "elaboran auténticas obras de arte a través de los tipos y decorados y que los han convertido en un referente ya para toda Andalucía".

En la línea inaugurada el pasado año para impulsar la visibilidad del trabajo de los artesanos participantes en el COAC, el Ayuntamiento volvió a convocar el Premio Artesanía del Carnaval de Cádiz, que mantiene sus tres categorías principales: Arte y Caracterización, para reconocer el mejor trabajo de maquillaje, peluquería y caracterización; Maestría del Vestuario, para la confección de los trajes y complementos más destacados; y Escena Perfecta, a la mejor escenografía. Los premios serán fallados por el jurado del COAC.

El respaldo a estos profesionales se articula a través del IV Plan Integral para el Fomento de la Artesanía de Andalucía, dotado con 14,4 millones de euros. Este plan contempla, entre otras medidas, ayudas para la transformación digital de pymes comerciales y artesanas (siete millones de euros), la dinamización del sector a través del asociacionismo (1,85 millones) y la promoción del comercio de proximidad y la artesanía desde ayuntamientos y entidades locales (1,43 millones).