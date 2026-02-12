La Junta reúne a más de 80 mujeres referentes de la industria de Cádiz para reivindicar su papel de liderazgo

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, en la II Semana de la Mujer en la Industria, Energía y Minería Andaluza, que se ha celebrado en la sede del Centro de Fabricación Avanzada (CFA) de Puerto Real - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha afirmado que la industria gaditana y andaluza también "tiene nombre de mujer" en el marco de la II Semana de la Mujer en la Industria, Energía y Minería Andaluza, que se ha celebrado en la sede del Centro de Fabricación Avanzada (CFA) de Puerto Real y que ha reunido a más de 80 mujeres referentes de la industria de Cádiz.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García, el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, así como varios delegados territoriales del Gobierno andaluz en la provincia, la senadora del PP, Teresa Ruiz Sillero, y concejales de los ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real y Arcos de la Frontera, ha detallado en una nota la Junta.

La delegada ha agradecido su asistencia a los decanos de los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros industriales por su colaboración con la Junta, así como a los representantes empresariales del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, de Femca, CEEI Bahía de Cádiz, AGI, Asociación Cádiz Port, Asociación Mujeres Imparables, además de a los miembros de otras asociaciones, empresarias profesionales y emprendedoras.

Durante su intervención, ha subrayado que hay que sentirse "muy orgulloso del talento de la mujer en nuestra provincia, un talento que nadie nos ha regalado" porque "han costado muchos años y esfuerzo llegar al lugar que nos correspondía y nos corresponde". Por eso, ha les ha dado las gracias por "ser un ejemplo para todas las demás mujeres que ven un espejo y reflejo en cada una de vosotras".

"Estamos viviendo una transformación profunda de nuestro modelo productivo y en ese proceso el talento femenino es una necesidad, no un complemento, porque Cádiz es industria, industria naval, aeronáutica, energía, logística, renovables, hidrógeno verde de innovación, y todas y cada una de vosotras formáis parte de ello, aportando vuestro trabajo a la innovación en todos estos sectores", ha argumentado.

La máxima representante del Gobierno andaluz en Cádiz ha apuntado que en la actualidad el 24,4% del empleo industrial en Andalucía es femenino, una cifra que "se ha mejorado" pero que en su opinión "hay que seguir trabajando para que sean mejores".

En ese sentido, ha valorado que el Gobierno de Juanma Moreno trabaja para que "esto sea una realidad" con varias actuaciones como la incorporación de la igualdad como "eje transversal de nuestra política industrial, el impulso de la formación, el apoyo a las empresas y sobre todo generando referentes".

Además, se ha referido a que en este acto se va a presentar un catálogo provincial digital con más de 80 mujeres de la industria gaditana, "más de 80 historias de esfuerzo y profesionalidad que demuestran el talento femenino de nuestra provincia, que está construyendo el futuro económico de nuestra tierra".

Colombo ha continuado asegurando que "no podíamos elegir otro escenario mejor" para la celebración de esta segunda edición que el Centro de Fabricación Avanzada, en donde "queremos poner a disposición de todas las mujeres que lo necesiten para su formación y acceso para poder liderar sus proyectos", informando que en los sectores industriales que acoge el CFA "hay empleo, un empleo cualificado, estable y con futuro".

"Desde la Consejería de Industria como desde la UCA impulsamos el papel de las mujeres. Queremos tener presencia femenina en la ciencia andaluza y ser una parte importante en ella. Cádiz tiene presente y tiene futuro industrial, y ese futuro se construye contando plenamente con las mujeres", ha manifestado.

Para terminar la delegada ha hecho una especial mención y agradecimiento al trabajo realizado por la delegada territorial de Industria, Energía y Minas en la provincia de Cádiz, Inmaculada Olivero, para organizar este acto.

Sonia Chaves, copropietaria de la empresa Culmar, Mayte Mateo, programadora EPC en la empresa digital Energy Systems de DSA Grupo, y Esperanza Parra, responsable de Gestión Administrativa y Legal en Fidamc, han intervenido también en este acto.