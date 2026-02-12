Moreno promete ayudas "sin precedentes" tras el temporal y apela al Fondo de Contingencia de 4.000 millones del Gobierno

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido este jueves a realizar desde el Gobierno andaluz "un esfuerzo sin precedentes", de la mano del Presupuesto de 2026 que entró en vigor el pasado 1 de enero, para lanzar ayudas dirigidas a compensar los daños causados por la serie de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma durante varias semanas, así como ha reclamado la ayuda del Gobierno central, que dispone, según ha destacado, de "instrumentos poderosos" como el Fondo de Contigencia dotado con "casi 4.000 millones de euros".

Así lo ha trasladado el jefe del Ejecutivo andaluz en una comparecencia ante los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz), localidad que ha visitado junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la alcaldesa del municipio, María José García-Pelayo.

Moreno, que se ha tenido que marchar en cuanto ha terminado de realizar su intervención para desplazarse a Sevilla, donde a mediodía tiene que responder en el Pleno del Parlamento a las preguntas de los portavoces de los grupos políticos en la primera sesión de control al Gobierno andaluz del año 2026, ha comenzado sus declaraciones agradeciendo a Feijóo la visita a Jerez y que haya estado "muy pendiente" de la evolución del temporal que estaba atravesando Andalucía, "con llamadas puntuales, con informaciones concretas, para saber qué estaba sucediendo, cómo podía ayudar".

Dicho esto, el presidente de la Junta y del PP andaluz ha celebrado que "la vida vuelve a recuperarse", y "afortunadamente, con el paso de estos días, vamos recuperando cierta normalidad, la vida, el ritmo pujante que tiene una tierra como Jerez y como Andalucía", pero ha avisado de que "todavía nos quedan cosas por hacer" tras el paso de ese "río atmosférico desconocido" en esta comunidad autónoma que ha generado "graves daños" en la región, pero también en Portugal y el norte de Marruecos, según ha puesto de relieve.

El presidente andaluz ha subrayado que, desde el pasado 28 de enero, y en el marco de esta sucesión de borrascas, en Andalucía se han registrado 11.752 incidencias, y ha llegado a haber "más de 11.000 personas evacuadas" de sus casas, para lo que se ha desarrollado un plan que "no tiene prácticamente parangón" en esta comunidad.

Moreno ha defendido que, "gracias a la anticipación y al comportamiento ejemplar del conjunto de los ciudadanos de Andalucía, solamente hemos tenido que lamentar" el fallecimiento de una persona "directamente por las inundaciones" en la región, y se han podido "salvar vidas y muchos medios materiales".

PETICIÓN A FEIJÓO

El presidente ha señalado que, tras este "trabajo de emergencia, de salvar vidas", ahora queda la tarea de "reconstruir", de "volver a la normalidad", y por eso, según ha explicado, ha pedido al líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que "traslade también a las Cortes Generales muchas de las iniciativas que vamos a necesitar en Andalucía", una comunidad sin la que "España no va bien", y que necesita volver a tener el "ritmo pujante económico y social que hemos tenido hasta estos días", según ha agregado Moreno.

El presidente de la Junta ha indicado que su gobierno ha mantenido ya "una reunión técnica" y está "cuantificando" los daños derivados del temporal, que ya asume que serán "millonarios", y ha confirmado que, una vez que estén cuantificados, el Gobierno andaluz va a "reprogramar el Presupuesto recién aprobado del año 2026", que entró en vigor el pasado 1 de enero, para hacer "un esfuerzo sin precedentes" con recursos propios de la Junta para "ayudar a las personas, a los sectores dañados, especialmente el primario, el de la agricultura, ganadería y pesca, que está gravemente dañado como consecuencia de estos fenómenos atmosféricos".

PETICIONES AL GOBIERNO CENTRAL

No obstante, Moreno ha avisado de que "esa ayuda no es suficiente", y "necesitamos también el esfuerzo del Gobierno de España, que tiene instrumentos poderosos" a su mano, según ha subrayado el presidente de la Junta, que concretamente ha citado el Fondo de Contingencia, que "son casi 4.000 millones de euros", y para lo que "solamente tiene que hacer una aprobación en el Consejo de Ministros", de modo que esos recursos "pueden llegar al conjunto de los andaluces de manera inminente".

Además, Moreno ha apelado a "los fondos de solidaridad europeos, que sólo los puede activar el Gobierno de España", y al respecto ha recordado que la Junta ha mandado "una carta" a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "para que, cuanto antes, active el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, y también el Fondo de Contingencia".

Asimismo, desde el Ejecutivo andaluz han solicitado también a la ministra de Hacienda que deje a la Junta, "tal como ocurrió" con Canarias tras la erupción del volcán de La Palma, "utilizar los remanentes que tenemos ahora mismo de tesorería y el superávit que tenemos también de los anteriores Presupuestos" sin que computen como déficit, para "poder utilizar esos recursos que no se van a gastar en algo que es absolutamente fundamental".

Moreno ha abogado también por que desde el Gobierno se permita "reprogramar" fondos europeos de los que dispone la Junta, pero que ahora mismo "no podemos dedicar a arreglar canalizaciones, carreteras, tuberías, a ayudar a las personas que hay que auxiliar, al tejido productivo", ha relatado.

El presidente de la Junta ha concluido su intervención incidiendo en la idea de que ahora "toca una ingente labor" para "volver a coger el pulso" ante los "muchos daños" generados por este "río atmosférico", para lo que, según ha defendido, se requiere de "un esfuerzo colectivo" y "cooperación" a la hora de gestionar recursos entre las administraciones a nivel local, provincial, autonómica, nacional y europea.

"Necesitamos ahora la ayuda, la fortaleza del resto de los españoles para salir adelante y seguir contribuyendo a una España mejor, porque somos la tercera economía" del país, "apostamos por ser la segunda y por contribuir dentro de este gran proyecto común y compartido que es España a la mejora de todo", ha concluido Juanma Moreno su intervención.