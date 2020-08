Minuto de silencio en La Línea (Cádiz) para condenar el último crimen machista cometido en la localidad

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles ha tenido lugar en La Línea de la Concepción (Cádiz) un minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento para condenar el asesinato a manos de su pareja de una mujer de 44 años, el pasado sábado en el municipio. Con este nuevo caso de violencia de género, suman ya 27 en toda España y seis en Andalucía.

En declaraciones a los periodistas, la delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, ha explicado que "cuando se asesina a una mujer es un fracaso de la sociedad porque es el peor elemento que demuestra si se está o no en una sociedad democrática y en un mundo libre donde todos y todas somos iguales".

Asimismo, la delegada ha hecho un llamamiento para que las mujeres que están sufriendo maltrato por parte de sus parejas denuncien y no retiren esas denuncias. "Cuando una mujer da el paso de denunciar hay que apoyarla para que no retire la denuncia", ha recalcado, apuntando que "en este caso denunció y retiró la denuncia".

Así, ha continuado detallando que la mujer asesinada en La Línea "iba a entrar en un recurso que se había puesto a su disposición y por este asesinato no va a poder disfrutar de ese recurso y se la va a poder proteger".

"No podemos tener la coraza ante un nuevo caso de violencia hacia la mujer", ha subrayado García, que ha resaltado que "como sociedad tenemos que plegarnos para proteger a la mujeres que son victimas de violencia de género en el ámbito que sea, animarlas a que denuncien y cuando lo hagan, intentar que no retiren la denuncia para que todo el sistema pueda apoyarlas, pueda protegerlas y no haya que lamentar un asesinato más de otra mujer".

La delegada del Gobierno de España en Andalucía ha condenado "rotundamente" este crimen y ha recordado a las mujeres que tienen a su disposición todos los recursos, desde el Instituto Andaluz de la Mujer, la Junta de Andalucía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los ayuntamientos y las entidades. "Tenemos que estar junto a ellas y no dejar que sigan matando a las mujeres", ha sentenciado.

Por su parte, Juan Franco, alcalde de La Línea, ha afirmado que la violencia machista "es un lacra que hay en el país y que hay que erradicar a toda costa". "En momentos como estos hay que reflexionar porque hemos fallado como sociedad y también las administraciones públicas en la parte que nos toca", ha manifestado.

Por último, el regidor ha agradecido "la presencia en el acto de todas las administraciones, a parte de un gran número de vecinos y representantes de colectivos relacionados con este asunto, que han estado presentes mostrando su repulsa".

"Espero que no tengamos que volver a tener un minuto de silencio más porque es un lacra que tenemos que trabajar mucho más de lo que estamos haciendo, pese a que se está haciendo un esfuerzo importante, y no tengamos que lamentar más víctimas por esta cuestión", ha concluido.