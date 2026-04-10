Montero prevé "un ajuste menor" en el orden de la lista del PSOE por Cádiz al 17M manteniendo a sus integrantes

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, mantiene una reunión con el comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz. A 10 de abril de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). La s - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Junta, María Jesús Montero, ha confirmado este viernes que contempla que por parte de los órganos regionales del partido se introduzca "un ajuste menor" en el orden de la lista que la Ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz ha elevado de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo, manteniendo en todo caso los nombres de quienes la conforman.

Así lo ha indicado la líder del PSOE-A a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Cádiz unas horas antes de que, por la tarde, se reúna allí el Comité Director, máximo órgano de la federación socialista andaluza entre congresos, para validar las listas con las que el PSOE-A concurrirá a las elecciones andaluzas de mayo por las ocho provincias.

La ratificación definitiva correrá a cargo de la Comisión Federal de Listas, que pondrá fin a un proceso iniciado a principios de esta semana por las asambleas locales, y que después pasó por las ejecutivas provinciales.

En el caso de Cádiz, el número uno de la candidatura socialista propuesto por la dirección provincial es el secretario de Organización del PSOE gaditano, Juan Cornejo, quien sustituye así como cabeza de lista a la expresidenta de la Diputación de Cádiz y exalcaldesa de Sanlúcar de Barrameda Irene García, quien lideró la candidatura provincial socialista en los comicios de 2022, y que no figura en la lista que se ha elevado a los órganos autonómicos del partido para las elecciones del 17 de mayo.

De esta manera, por detrás de Juan Cornejo figura en la lista que ha salido de la Ejecutiva provincial gaditana la portavoz socialista en Algeciras y parlamentaria Rocío Arrabal como número dos, y el también diputado autonómico y coordinador del área de Comunicación Política y Formación de la Ejecutiva del PSOE-A, Fernando López Gil, como número tres.

A preguntas de los periodistas sobre posibles cambios en la lista con la que el PSOE concurrirá finalmente por Cádiz, María Jesús Montero ha querido insistir en trasladar un mensaje de "absoluta normalidad" sobre el "proceso de elaboración de las listas", si bien ha agregado que puede "entender que pueda haber algún interés respecto a cómo definitivamente quedan" dichas listas "en relación con todo el trabajo" que se "tiene que hacer hasta el Comité Federal" de Listas.

María Jesús Montero ha subrayado que el PSOE "tiene un procedimiento de elaboración" de sus listas que "tiene que respetar", y sobre el caso de Cádiz ha comentado que contempla "un ajuste menor en el sentido del orden" de los candidatos, de forma que "los nombres que ha propuesto la dirección provincial se mantendrán en la lista".

La líder del PSOE-A ha apostillado que cree que eso "es lo importante". "Ya en la posición que vaya cada compañero creo que es un elemento que no tiene mayor interés a nivel ciudadano", ha opinado María Jesús Montero antes de zanjar la cuestión.

