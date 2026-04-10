Montero promete un servicio de ayuda a domicilio público y critica el precio plaza andaluz inferior a media nacional

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, este viernes en declaraciones a los medios en Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y su candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes en Cádiz que de llegar a ostentar esa responsabilidad el servicio de ayuda a domicilio sea de gestión directa pública, lo que ha denominado su "internalización".

Ha explicado en este sentido que la fórmula de gestión pública podría ser "a través de los propios ayuntamientos", administración de la que ha asegurado que tienen a "personas que se dedican a este tipo de servicios", o que sea "un sistema que se cree en la propia Junta de Andalucía".

Ha asegurado que el propósito sería "evitar que haya un beneficio empresarial que haga que estas mujeres cobren menos de lo que les correspondería y de lo que estamos pagando el conjunto de poderes públicos".

"La atención a la dependencia va a ser para nosotros una de las prioridades de nuestro programa electoral, de nuestra acción de gobierno, porque hemos pasado a ser la comunidad autónoma con mayor espera del conjunto de España", ha afirmado Montero en declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz antes de reunirse con el Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz.

Junto a esta iniciativa ha criticado a la Junta de Andalucía porque el precio plaza que paga por el Servicio de Ayuda en la atención domiciliaria por encontrarse alejado de la media nacional.

Ha argumentado que pese a la subida anunciada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, con lo cual tras esa nueva contribución de la Junta se situaría el precio plaza en 17,5 euros por hora, la cifra debería ser de 20 euros, que es la referencia a nivel nacional, por lo cual la diferencia es de un 12,5%.

"Exigimos que la Junta de Andalucía actualice ese precio ahora para lograr el que mejore las condiciones laborales de estas personas, que se reconozca su enfermedad profesional cuando los problemas de salud están afectando a su movilidad", ha afirmado la líder de los socialistas andaluces.

Montero se ha ratificado en la conclusión de que ese abono de la Junta por el precio hora de la ayuda a domicilio "es de los más bajos del conjunto del Estado, muy por debajo de la media nacional".

Una diferencia pese a considerar que "esa subida que ha anunciado Moreno Bonilla es electoral claramente", aunque de igual forma ha apuntado que incrementar el precio hora "en torno a un 5% para nada cubre con la expectativa ni alcanza la media que estamos intentando proyectar aquí en Andalucía".

Ha subrayado Montero sobre el sector de ayuda a domicilio que se trata de un sector de casi exclusiva presencia femenina, por cuanto ha apuntado que el 100% de sus trabajadores "son mujeres", de quienes ha destacado que "tienen que desarrollar un trabajo en unas condiciones muy precarias que afecta a su propia salud y no les da ninguna garantía ni seguridad para desarrollar su proyecto de vida".

La lectura que ha hecho la candidata socialista es que esa diferencia en el precio hora "se traduce en peores salarios para las mujeres" y con ello deriva "en sobrecarga asistencial para las mujeres", antes de advertir que ese problema repercute "en el bienestar de la persona usuaria".

En su retrato de este sector ha señalado que la demora de atención es de "600 días para que alguien pueda recibir una prestación, casi dos años desde que se le traslada la necesidad de que estas personas vayan a una residencia o tengan una prestación de ayuda a domicilio o de centro de día, hasta que la reciben", por lo que ha advertido que "muchos de ellos ni siquiera sobreviven" para disfrutar de la prestación.



