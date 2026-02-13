Los niveles del cauce del río en Ubrique (Cádiz) "no presentan riesgo" aunque sigue el nivel 1 de emergencias

Imagen de Ubrique con el cauce del río en la parte alta del pueblo. - Nacho Frade - Europa Press

UBRIQUE (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) ha celebrado una nueva Junta Local de Seguridad donde se ha decidido mantener el nivel 1 de Emergencia al encontrarse el municipio nuevamente con nivel de alerta naranja y se ha señalado que los niveles del cauce del río "no presentan riesgo" actualmente.

En un mensaje a la ciudadanía publicado en las redes sociales del Ayuntamiento, recogido por Europa Press, ante la alerta naranja se recomiendo a los vecinos que mantengan todas las medidas de protección personal necesarias.

Asimismo, ha agradecido todas las muestras de solidaridad que se están recibiendo desde todos los ámbitos y han trasladado que en estos momentos no se necesita ayuda ni de alimentos ni de material. Igualmente, ha expresado su agradecimiento al grupo de voluntarios de Ubrique por todo el trabajo que están realizando.

El Ayuntamiento ha mostrado su reocupación por la situación del centro El Curtido, donde se trabaja en garantizar la seguridad y los servicios a los usuarios de este centro ocupacional y residencia de adultos.

Igualmente, ha indicado que se está revisando la situación de todos los caminos públicos con la colaboración de un grupo de voluntarios, así como que continúan cerradas al tráfico las calles Torres, Nevada y Juan de la Rosa y a lo largo del día se abrirán al tráfico las calles Botica y Los Solanos cuando se proceda a la limpieza de las vías.