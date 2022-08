Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz lanzará a principios de septiembre una convocatoria de subvenciones

CÁDIZ, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Municipal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz está llevando a cabo los trámites necesarios para realizar una nueva convocatoria de subvenciones en este ejercicio 2022. Esta convocatoria se publicará a principios de septiembre y se suma a la que ya se lanzó en el mes de abril con dos líneas.

En la primera línea, con un presupuesto de 50.000 euros, han sido beneficiarias 25 asociaciones vecinales para su mantenimiento y funcionamiento y en la segunda, con un presupuesto de 30.000 euros, han sido subvencionados 21 proyectos participativos desarrollados por todo tipo de asociaciones sin ánimo de lucro de la ciudad. En total, suman 46 entidades subvencionadas, seis más que en la convocatoria de 2021.

La delegada de Participación Ciudadana, Rocío Sáez, ha explicado a través de un comunicado que "este año cumplimos con nuestro compromiso con el tejido asociativo de sacar la convocatoria ordinaria lo antes posible, en el primer cuatrimestre del año, para que pudieran organizar mejor su funcionamiento y actividades, sin embargo, cada vez se presentan más y mejores proyectos y aunque hace dos años ampliásemos el presupuesto se sigue haciendo necesario doblar la apuesta por el fomento de la participación activa de la ciudadanía desde el asociacionismo".

"Así, tras la primera convocatoria y gracias a la aprobación del presupuesto municipal 2022, el Ayuntamiento cuenta con nuevos recursos para el tejido asociativo de la ciudad. En concreto, un total de 160.000 euros para subvencionar programas o actividades desarrollados o a desarrollar en este 2022 que promuevan en el ámbito de la ciudad la participación ciudadana, la integración social y el desarrollo de las comunidades", ha añadido.

En esta ocasión, la convocatoria contará con una única línea a la que podrán presentarse las asociaciones vecinales y otro tipo de asociaciones sin ánimo de lucro, con proyectos distintos a los presentados en la primera convocatoria. Los mismos podrán ser subvencionados con un máximo de 10.000 euros, sin superar nunca su presupuesto total, y entre las novedades destaca también la posibilidad de adquirir material inventariable siempre que esté directamente relacionado con el desarrollo del programa.

Los programas subvencionables deberán encaminarse a fines como promover la acción comunitaria para impulsar la convivencia y los cuidados entre los vecinos del municipio; la organización de actividades y programas innovadores que enriquezcan la participación ciudadana para favorecer las relaciones entre el vecindario, la contribución activa de los distintos grupos de edad o la mejora del entorno; la organización de acciones formativas, en contenidos relacionados con la categoría y los fines de la entidad; crear procesos participativos para realizar una reflexión estratégica sobre el municipio o favorecer la cooperación entre diferentes asociaciones del municipio.

Asimismo, Sáez se ha mostrado satisfecha por poder "trabajar esta convocatoria en tiempo récord, ya que no queríamos que estos recursos se desaprovechasen. Pero, por otro lado, era imprescindible para no perjudicar a las propias asociaciones que la primera convocatoria se terminara de resolver y no publicar la segunda en pleno mes de agosto".

Finalmente, la concejala ha corroborado que "la intención es que para el ejercicio 2023 esta apuesta por los proyectos participativos, comunitarios y el asociacionismo vecinal continúe y se consolide, pero también que se simplifique y podamos destinar todos los recursos a una única convocatoria a principios de año".