Piden diez años de prisión para un joven en Cádiz por intento de homicidio a otro en los carnavales de 2019

CÁDIZ, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cádiz juzgará el 24 de junio a un joven de 21 años para el que la Fiscalía pide diez años de prisión por un delito de intento de homicidio a otro joven, al estar acusado de propinarle cinco puñaladas en los carnavales de 2019 tras salir de la carpa en Cádiz capital.

Según el escrito de acusación de Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se produjeron después de que en la madrugada del 28 de febrero de 2019 acusado y víctima coincidieran en la carpa de carnaval. Ambos eran conocidos y en principio no consta ningún incidente.

No obstante, como consecuencia de "ciertos comentarios" que llegaron a oídos de la víctima, una vez que el acusado había abandonado la carpa, contactaron vía Whatsapp con intención de quedar y aclarar el malentendido.

Así, el acusado citó en la puerta de su casa a la víctima, donde llegó acompañado de su expareja y unos amigos. Tras se requerido mediante el móvil a que bajara "se negó de manera reiterada", aunque "finalmente sobre las 9,00 horas aceptó reunirse" con la víctima remitiéndole el siguiente mensaje: "a mí no me importa que vayamos a matarnos 'cabesa' me parece justo una vida por la otra".

El acusado antes de abandonar su domicilio se armó con un cuchillo de 25 centímetros de hoja oculto en su pantalón. Una vez abajo, se enzarzaron en una pelea y "de manera sorpresiva" el acusado asestó hasta cinco cuchilladas a la víctima, que abandonó el lugar al percartarse de la gravedad de las heridas para acudir al Hospital Puerta del Mar en Cádiz, donde fue operado de urgencia para la conservación de su vida. Por su parte, el acusado se dirigió al centro de la ciudad abandonando el arma por el camino.

Por todo ello, la Fiscalía pide diez años de prisión por un delito de tentativa de homicidio, así como una indemnización de 9.000 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas a la víctima.