El PP de Cádiz pide al Gobierno que se amplíen las ayudas por cese de actividad "para evitar bajas de autónomos"

CÁDIZ, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cádiz, encabezado por la presidenta provincial, Ana Mestre, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, con quien ha analizado la situación del sector en la provincia y ha consensuado la necesidad de prolongar las ayudas por cese de actividad "para así evitar que estos autónomos se vean obligados a darse de baja".

Según ha informado el PP en una nota, durante la reunión, Mestre ha agradecido a Amor y su equipo "la predisposición constante y colaboración de ATA para seguir trabajando por los autónomos de Cádiz".

En este encuentro también han participado la senadora y portavoz de Empleo del Grupo Popular Teresa Ruiz-Sillero, el diputado nacional, Pepe Ortiz, el parlamentario andaluz y presidente de la Comisión de Empleo, Alfonso Candón y la vicesecretaria provincial de Acción Política, Eva Pajares.

La presidenta provincial ha trasladado la "sensibilidad y preocupación del PP en relación al sector", a la vez que ha lamentado que "el Gobierno de España no ha puesto en valor el diálogo y el consenso que necesitan los autónomos para tener respuesta a la situación que están viviendo con esta pandemia".

Al respecto, Mestre ha subrayado que "el Gobierno de España ha dejado fuera a más de 800.000 autónomos que no han perdido el 75% de su actividad y que era la condición 'sine qua non' para acogerse a las medidas del Ejecutivo, por lo que muchos autónomos que han perdido el 50% no han recibido las ayudas del Gobierno de España".

"Afortunadamente, los autónomos andaluces si han contado con un Gobierno en Andalucía responsable, que ha arbitrado unas ayudas para que puedan percibir ese apoyo y al menos amortiguar las consecuencias de esta crisis económica tras la crisis sanitaria", ha añadido.

En este sentido, Mestre ha defendido que "los autónomos son gente valiente que se reinventan y no tienen miedo a nada, lo han demostrado en muchas ocasiones y son los autónomos quienes permiten generar gran parte del empleo en nuestra provincia".

Además, ha apuntado que en la provincia de Cádiz hay muchos autónomos discontinuos, como comerciantes, feriantes, organizador de eventos, espectáculos de música etc, "que este año no van a poder desarrollar con normalidad su actividad y que también deben ser tenidos en cuenta". "Ahora nos debemos a los autónomos y debemos poner toda nuestra apuesta e ingenio para dar respuesta a las necesidades que están pidiendo", ha recalcado la presidenta provincial popular.

Así, ha indicado como el PP "está demostrando ser sensible con la situación del sector, aliviando la carga fiscal de los autónomos en las localidades donde se gobierna, a través de la exención y rebaja de tasas". "Esta es una política que vamos a mantener porque creemos que para dinamizar la economía hay que favorecer a aquellos que generan empleo, sobre todo en momentos tan delicados como el actual, para no dejarles caer", ha aseverado.

Por último, Ana Mestre ha defendido que los autónomos gaditanos tienen en el PP "un altavoz, dándoles protagonismo y defendiéndoles en las distintas Cámaras y, sin duda, también a un gobierno autonómico que está velando por sus intereses y siendo sensible, haciendo posible gran parte de las medidas que ellos en estos momentos reivindican".